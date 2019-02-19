花蓮鼬獾狂犬病多　全國110起病例花蓮占近5成

▲民眾如被野生動物咬傷，遵守「記、沖、送、觀」4字訣，迅速就醫，治癒率高。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

今年花蓮持續發現罹患狂犬病的鼬獾病例，1月間花蓮光復鄉大安村長徐振雄在住處發現一隻鼬獾，經與鄰居合力捕獲送檢狂犬病呈陽性反應。農曆春節期間甚至有民眾遭鼬獾咬傷。花蓮農業處提醒民眾，野生鼬獾習性不會主動接近人，若發現有主動接近或攻擊人之情形則為異常徵狀，有可能已感染狂犬病病毒。農業處長羅文龍強調，｢記、沖、送、觀｣4字訣，傷者要迅速就醫，治癒率高。

農委會動植物防疫檢疫局統計，去年全國共檢驗出110起鼬獾感染狂犬病案例，其中花蓮有52例，佔近5成。

請繼續往下閱讀...

今年1月1日至31日共接獲通報74例動物狂犬病監測檢驗結果，其中6例鼬獾為陽性，分別位於花蓮縣光復鄉3例、花蓮縣壽豐鄉、南投縣鹿谷鄉及屏東縣恆春鎮各1例，總計案例發生地區為9縣市84鄉鎮。

有人說，在光復抓到的鼬獾都有狂犬病，徐振雄表示，若發現鼬獾，要請有關單位處理，千萬別擅自捕捉，以免被咬到感染狂犬病，若抓到鼬獾，請通知防疫所帶回化驗。

▲野生鼬獾習性不會主動接近人，若發現有主動接近或攻擊人之情形則為異常徵狀，有可能已感染狂犬病病毒。

羅文龍表示，野生動物皆具有野性，切勿接近野生動物並提高警覺，如被動物咬傷時，確實遵守五字要訣1記：牢記動物特徵；2沖：用大量肥皂、清水沖洗15分鐘以上，同時以優碘消毒傷口；3送：儘速送醫由專業醫師評估是否接種疫苗；4觀：觀察動物行為，並通報所在地鄉鎮市公所或動植物防疫所處置。



花蓮縣動植物防疫所動物防疫股長林國棟說，2013年鼬獾狂犬病例台東達高峰，數據顯示這5年間逐漸北移，加上民眾主動通報積極，花蓮案例也增加；不過花蓮辦理犬貓狂犬病疫苗免費預防注射率達7成，民眾無須過於恐慌。

花蓮動植物防疫所長黃詩伊指出，野生鼬獾一般不會主動接近人，若發現有主動接近或攻擊人之異常徵候，很有可能感染了狂犬病病毒。如有鼬獾闖入民宅切勿徒手去抓，在自身安全無虞情形下，可用網具捕捉或以器具限制其活動範圍，儘快通報所在地鄉鎮市公所或防疫所進行後續處置。

林國棟呼籲民眾遵守「二不一要」，不要棄養寵物、不要接觸及捕捉野生動物、要每年帶家中犬貓及人工飼養食肉目動物施打狂犬病疫苗，即可避免狂犬病在人畜間傳播；違者可處3萬元以上15萬元以下罰鍰。