「萬能流感疫苗」將問世！科學家發現「殺手T細胞」可對抗所有流感

▲「殺手T細胞」可以有效對抗A、B、C型流感病毒的變異 。（圖／翻攝自維基百科）

國際中心／綜合報導

澳洲科學家於當地時間18日表示，他們已經發現了可以對抗所有已知流感病毒的免疫細胞，此舉被稱之為「非凡的突破」，未來有機會能夠製造「萬能疫苗」，有效防止流感。

據THE NEWS報導，從世界衛生組織（WHO）的資料顯示，季節性的流感疫情，每年至少造成數十萬人死亡，由於流感是屬突變菌株，疫苗配方因此必須「定期更新」，目前僅提供有限的保護。

澳洲的研究人員表示，他們在世界一半以上人口中發現的「殺手T細胞」（細胞毒性T細胞，Cytotoxic T cell），在測試中證明可以有效對抗所有常見流感病毒。這意味著「殺手T細胞」可能被用於開發一種不需要每年更換的萬能流感疫苗，甚至對那些天生就沒有「殺手T細胞」的人也有效。

▲人類T細胞的掃描電子顯微鏡圖片 。（圖／翻攝自維基百科）

墨西哥大學的研究員庫薩寇斯（Marios Koutsakos）表示，「流感病毒會透過不斷變異，以躲避被我們的免疫系統辨識，且因為病毒種類繁多，人類幾乎不可能預測並接種導致下一次流感大流行的菌株。」

T細胞是屬白血球的一種，能在人體上掃描異常和感染，且對人體抵抗大量入侵細菌和病毒相當重要。所謂的「殺手T細胞」是非常獨特的，因為它可以直接鎖定並殺死其他受感染細胞。

庫薩寇斯和他的同事使用「一種基於質量分離分子的掃描技術」的質譜法，來識別所有流感病毒株共有的病毒部分，並發現到「殺手T細胞」可以有效對抗A型、B型和C型流感病毒的變異。

▲殺手T細胞為「萬能疫苗」帶來希望。（圖／達志影像／美聯社）



流感對於老年人、兒童、免疫系統受損的人以及從未對疾病產生免疫反應的某些種族群非常危險。研究團隊目前已經為他們的發現申請了專利，研究人員也表示，「希望能夠開發出一種通用流感疫苗，以減少全球流行性和季節性流感的影響。」

