憂「不配合就死定」　超商店員第一天上班就遭搶3萬還遭劃傷

▲南屯區一間超商遭男子持西瓜刀行搶，得手3萬元後騎車逃逸。（圖／東森新聞）

記者李忠憲／台中報導

南屯區某超商大夜班黃姓店員，17日第一天在台中上班竟遇上戴安全帽的西瓜刀搶匪，嚇稱「不要動！錢在哪？」，黃男擔心「不配合就死定」，讓他拿走約3萬元，結果在搶匪離開時仍遭劃傷，所幸只有輕傷。警方已鎖定特定對象，全力緝捕。

第四警分局17日凌晨近3時許獲報，南屯路二段某超商發生搶案，警方到場後發現值大夜班的19歲黃姓店員左手臂遭刀劃傷，雖無生命危險，立刻通報119協助送醫治療，現場並拉起封鎖線進行採證。

▲▼警方到場採證。（圖／東森新聞）

黃男向警方供稱，他本來是在彰化上班，後來請調到台中，今天是他第一天上班。約快3點時，一名男性頭戴全罩安全帽，持西瓜刀走進來直說「不要動！錢在哪裡？」他因為擔心會被砍，先配合打開收銀機。

他說，對方似乎知道還有錢放別的地方，要他再拿出來，他心想若不配合就死定了，才又打開另處櫃台，將裡面的錢全部給他。總共搶走約3萬元，幾乎只拿鈔票不拿銅板。結果對方在離去時，不慎劃傷他的左手臂，接著就騎機車逃逸。

▲超商男店員左手臂遭劃傷。（圖／東森新聞）

▲警方說明進度，並將全力緝凶，依法嚴辦。（圖／記者李忠憲翻攝）

警方表示，現場經採證並調閱監視器畫面，發現該名歹徒身穿黑色衣、褲，戴全罩式安全帽，並騎著的黑色迪爵贓車。目前已鎖定特定對象，將盡速起補該名搶匪到案，依法嚴辦。

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