貝禮詩x全家快閃網紅店　櫻桃奶酒巧克力新口味限量上市

圖、文／帝亞吉歐提供

繼春節上市即造成全台搶購一空的「貝禮詩草莓奶酒」後，貝禮詩再度與全家攜手，推出全新「貝禮詩櫻桃奶酒巧克力」，以濃郁的熱巧克力為底，加上櫻桃奶酒的微醺香氣，征服每個想要寵愛自己的女人心。

還記得前陣子在 Costco 帶來一陣少女心炫風的貝禮詩草莓奶酒嗎？鮮奶油與威士忌的完美融合，搭配上草莓的酸甜，讓這季節限定商品上架沒多久就被女孩們用新台幣下架了。如果妳也跟編輯一樣手腳太慢沒跟到，這次可別錯過了眼前的大好機會，懂得女人心的貝禮詩又再度甜蜜出招，要以櫻桃和巧克力融化大家的心。

2/10 剛好是開工前一天，社群上大家一片哀嚎，都患了收心困難症。但我還是試著把心靜下來，練習從容不迫地面對工作崗位，在新的一年，發揮自我本色，在職場上大放異彩。身為一位編輯，最開心的莫過於能接收到各種新鮮事物的第一手消息，這天我來到「全家 x 貝禮詩快閃網紅店」，搭配貝禮詩櫻桃奶酒巧克力新上市，櫻桃色門面在人來人往的東區顯得異常亮眼，彷彿延續了年節氣氛充滿熱情。站在快閃店前，整個人心情都好了起來，櫻式本色這四個字，很符合女人們開工的精神，溫柔而堅毅，活力充滿而美好。

奶酒、櫻桃、巧克力的相遇，光聽就讓人心動不已。走進店內，角落一隅是貝禮詩吧台裝飾，另一側則是可以重複拆取的質感裝飾物，黏貼在牆面上的拍照手板，如此巧思令人心情愉悅，生活就是要有各種美好妝點！拿起自己喜歡的那幾個，到店外拍攝自己的雜誌封面照，並打卡上傳與好姐妹分享吧。就像手板所說，#姐喝的是時尚，妳就是自己的女王，自己的封面人物，展現專屬於妳的櫻式本色。





走向櫃檯，點了一杯暖心的貝禮詩櫻桃奶酒巧克力，現泡的溫熱握在手心，杯身由奶茶色、櫻桃色、咖啡色搭配設計而成，賞心悅目地均衡調色，讓人一見就傾心。將鼻子湊近輕輕一聞，櫻桃奶酒與可可的香甜味道傳來，讓我忍不住趕緊嚐了一口，以濃郁的熱巧克力為基底，堆疊上櫻桃和鮮奶油的香氣與淡淡的酒精氣味，非常飽滿而溫順，馬上讓我卸下了防備享受微醺浪漫，開工前的身心都被療癒。





生活總有高潮低潮，但學著不讓心情受到環境影響，也是成長的一種。工作上遇到不如意的事情，先暫時離開當下的場景，將情緒抽離，與好同事到外頭散散步，一人一杯貝禮詩櫻桃奶酒巧克力，讓腦袋暫停十分鐘充充電，能讓自己的心回歸安定。兩人同行來到快閃店，還能參加櫻桃巧克力指甲油抽獎，奶茶色與胭脂扣色絕美，與同事、閨蜜們塗著指甲油一起啜飲一杯，心情美麗加倍。

這就是櫻式本色的真諦吧，讓女人們將智慧、時尚及態度實踐在日常生活中的各種選擇裡。貝禮詩櫻桃奶酒巧克力，是融合了時尚、彩妝、穿搭的集大成，姊喝的不只是飲品，還是一種時尚，一種選擇，一種精神，一種追求與自我表達。

● 2/11快閃店搶先獨賣

．2/11 開始，限時快閃：全台獨家搶先販售全新貝禮詩口味-櫻桃巧克力 （貝禮詩櫻桃巧克力+Let’s Coffee 熱巧克力）

．快閃地點：全家明曜店（台北市大安區仁愛路 4 段 151 巷 34-36 號，忠孝敦化 3 號出口右轉巷子 100 公尺）

．週末試飲活動：2/15-17 & 22-24 （週五、六 16:00-20:00，週日 16:00-20:00）

．促銷活動：快閃期間，買 2杯抽櫻桃巧克力指甲油，送完為止

● 2/13 全台開賣，嚐鮮價79元(原價99元)

原文出自女人迷

禁止酒駕，酒前酒後不開車，安全有保障；未滿十八歲禁止飲酒