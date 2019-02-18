毒雞蛋檢驗超慢早吃下肚！農委會挨批後：限時2天內公布結果

▲▼雞蛋。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

彰化順弘牧場15日爆發生產雞蛋驗出芬普尼，農委會今（18日）會同環保署、衛福部共同舉行記者會，強調去年至今檢驗結果雞蛋檢出1件不合格，也就是合格率高達99.9%，雞肉則都未檢出，向民眾喊話，其實不用過度恐慌。

農委會主委黃金金城說明，為確保畜禽產品的用藥安全，從2017年起就已將芬普尼列為雞蛋及雞肉中藥物殘留監測的常態的檢驗項目，而農委會在去年至今年2月15日共計抽驗雞蛋506件、雞肉608件，檢驗結果雞蛋檢出1件不合格（合格率99.9%），雞肉均未檢出。

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▲農委會副主委黃金城坦言，確實雞蛋檢驗流程過久。（圖／農委會提供）

只是農委會挨批檢驗結果出爐期間太長，導致無法在第一時間防堵問題雞蛋流入市面，甚至不少民眾都被吃肚子裡，黃金城坦言，空窗期達10幾天，拖延時間過久，將縮短採樣及完成檢驗報告所需時間，預計在採樣後48小時、2天內一定要檢驗出結果，以有效提昇追查不合格產品流向，並將問題蛋銷毀。

▲農委會表示，雞蛋檢驗預計在採樣後2天內一定要有結果。（圖／記者許展溢攝）

黃金城強調，48小時目標是考量到雞蛋銷售速度快，因此優先用在雞蛋芬普尼檢驗，但其他動物用藥的檢驗速度之後會再陸續要求跟上，而針對違規業者會由地方防疫機關進行移動管制、現場訪查及依法裁處，且持續追查可能造成汙染的藥劑來源。此外，地方防疫機關也會將違規業者列為未來加強監測及安全用藥輔導對象。