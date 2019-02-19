連體嬰哥哥張忠仁告別式　忠義數度哽咽：我現在很想你

▲忠仁追思會現場，忠義掩面痛哭。（圖／記者季相儒攝，下同）

生活中心／台北報導

亞洲第一對成功分割的連體嬰忠仁忠義，哥哥忠仁於2月1日驚傳腦溢血猝逝，享年43歲，今（19）日上午8時於北市第一殯儀館景行廳舉行告別式追思音樂會。忠義會前接受訪問時數度停頓好幾秒，他說，謝謝大家多年來的關心，雖然忠仁現在不在了，仍會幫忙把夢想實現，「哥哥我現在很想你」。

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▲弟弟忠義表示，未來會繼續幫哥哥把夢想實現。

據了解，應家屬要求，張忠仁遺體火化後將樹葬於富德公墓，而忠仁自1998年起任職於環保局清潔隊內勤雇員，環保局因而成立委員會協助治喪，喪禮由台灣仁本禮儀公司免費贊助承辦。忠義表示，「謝謝大家，這麼多年來一直的關心我們，也一直關心著哥哥，哥哥雖然不在我身邊，但是他的愛一直都跟隨著我，我會把你的夢想實現的，我們把台灣最美好的愛讓全世界知道，哥哥我現在很想你」。

▲忠義看起來相當憔悴。（圖／記者季相儒攝）

忠仁忠義是亞洲第一對成功分割的連體嬰，在1979年要分割時全台關注，全程電視直播，甚至打破醫師所認為的「分割後活不到10歲」的預言。

忠仁生前接受專訪時曾坦言，因為身體的殘缺，讓他們2人從小常被其他小孩視為怪物，他問父母為什麼自己生成這樣？父親則只能苦笑回應。父親甚至也因為他們，在夜市擺攤賣中藥的時候被客人酸「你家生這樣子的孩子，誰敢吃你們的藥？」最後父母也因為不堪他們兄弟盛名選擇搬家，而且還不讓他們知道。

▲兄弟倆感情很好，誓言當彼此分身。（圖／翻攝張忠仁臉書）