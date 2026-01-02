石門低溫9.3度　溫度還在跌「今晚到明晨」強冷氣團達巔峰

▲強烈冷氣團今晚到明天清晨將達到最強。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

一周內有兩波強烈大陸冷氣團接力，今天(2日)最低溫出現在新北市石門9.3度，溫度還在持續下降，今晚到明天清晨是這波冷空氣最強時刻，局部低溫將再度跌破10度，周日短暫回暖後，下周一再有另一波強烈冷氣團來襲帶來大降溫。

中央氣象署預報員葉致均表示，未來一周有兩波強烈大陸冷氣團，除周日為冷空氣空檔外，其他時間相當寒冷，今天最低溫出現在新北市石門富貴角探9.3度，溫度還會持續往下降中，桃園楊梅、新竹縣湖口鄉也有9.6度低溫，台中以北的局部地區也出現10度以下氣溫，這波冷空氣今天仍會持續增強，今晚到明天清晨是最強時間點。

▲今天清晨低溫分布。（圖／氣象署提供）

未來降雨趨勢上，葉致均說明，今天北部、東半部、中部山區有降雨，下半天乾冷空氣開始移入，北部、中部山區降雨較緩和，剩迎風面地區的基隆北海岸、東半部、大台北山區有降雨出現；明後兩天水氣偏少，西半部、澎湖、金門、馬祖回歸為晴到多雲天氣為主，剩基隆北海岸、東半部仍有降雨。

下周一、下周二隨著另一波強烈冷氣團南下，並帶來水氣，葉致均指出，桃園以北、東半部仍有降雨；下周三水氣減少，僅東半部、恆春半島有零星降雨，其他地區晴到多雲。整體來說，未來一周除了今天，以及下周一、下周二水氣偏多，其他時間都是迎風面降雨為主。

▲▼一周降雨和溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度部分，葉致均表示，今天強烈大陸冷氣團逐漸南下，北部、宜蘭整天12度到13度，相當寒冷，其他地區高溫不超過20度，明顯轉冷，「這波冷空氣最強時間點落在今晚到明天清晨，中部以北、宜蘭低溫10到12度，其他地區13到15度，空曠地區及近山區溫度更低，隨乾冷空氣移入，中南部輻射冷卻明顯，也要慎防大範圍10度溫度。」

葉致均提醒，今晚到明晨台南以北、宜蘭、花東縱谷、高屏近山區，以及外島金門和馬祖有可能出現局部10度以下低溫。

明天仍受強烈大陸冷氣團影響，周日隨著強烈冷氣團減弱，氣溫明顯回升，不過葉致均指出，下周一之後另一波強烈大陸冷氣團南下，溫度逐步下滑，下周三到下周四在冷空氣影響下，中部以北、宜蘭低溫約10到12度，其他地區13到15度，中南部日夜溫差大。

此外，葉致均也提醒，今天北部、宜蘭1500公尺到2000公尺以上高山、中部、花蓮3000公尺以上高山，有機會出現降雪，高山溫度偏低，山區也要注意路面結冰濕滑。