普洱茶台北飄香　雲南邀兩岸「十萬青年同飲中華茶」

▲雲南普洱茶在台灣知名度很高，有許多品茶愛好者收藏。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／台北採訪報導

第二屆「七彩雲南，相約台灣」文化交流活動由南往北走，系列中的「十萬青年同飲一杯中華茶」活動18日在中山堂台北書院舉行。國民黨前主席洪秀柱出席活動時表示，兩岸在文化交流溝通上，可以藉由茶為媒介，增加彼此間的了解，在文化傳承上，年輕人以茶會友，從接觸茶文化，更進一步搭起橋梁。

▲國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱。（圖／記者魏有德攝）

曾多次前往雲南參訪的洪秀柱在致詞時提到，對於雲南的普洱茶及滇紅情有獨鍾，雲南有五大茶種很有名，希望有機會也能一一品嘗。她表示，不光是茶，雲南有抗戰、美食及少數民族的文化，雲台兩地也可以透過多元的形式交流，增加了解。

▲雲南省台辦主任張朝德。（圖／記者魏有德攝）

出席開幕儀式的雲南省台辦主任張朝德致詞時表示，青年是兩岸及民族的未來，之後會在兩岸繼續藉著「以茶會友」的方式，推廣茶文化到大專院校，希望更多人參與其中。

來自雲南「弘益大學堂」的李樂駿提到，雲南喝茶的風氣很盛行，年輕人也會在家中或是透過專賣店接觸茶飲，期待這個活動能走進企業、學校，與年輕人展開茶會及對話，「將茶放在兩岸青年生活中，就會有很多可以聊的話題及很多認同的文化」。

▲「十萬青年同飲一杯中華茶」活動啟動儀式，由雲南茶人代表演譯唐朝煎茶文化過程。（圖／記者魏有德攝）

雲南茶品以「普洱茶」最為出名，在台灣的知名度也最高，普洱茶特有的茶香及濃郁的茶色，吸引許多品茶人士收藏，並培養不少忠實粉絲。據了解，喜好普洱茶的年齡層較高，活動也希望能藉此讓年輕人接觸普洱，將年齡層下向延伸。

「十萬青年同飲一杯中華茶」交流活動將持續三年，開幕儀式上由雲南的茶道代表進行唐代煎茶文化的表演外，現場也有兩岸茶人煮茶攤位，讓與會人士駐足品嘗。

