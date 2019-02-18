打臉韓國瑜　香港馬會再發聲名：從未和高市府進行討論

▲韓國瑜日前拋出「賽馬產業鏈」，引發各界關注。圖為賽馬示意圖。（圖／CFP）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜力拚觀光，打算興建賽馬場並發展周邊產業鏈活絡經濟。香港馬會上月底發出聲明表示「未與任何高雄官員會面」後，今天（18日）又再度於官網發布正式聲明，強調沒有跟高雄市政府就他們發展賽馬的計劃進行討論，也沒有參與任何相關的工作，任何馬會前顧員的意見都不代表馬會。

韓國瑜日前接受《鏡週刊》訪問時表示，香港馬會「主動關心高雄賽馬」，並提到該會已協助他們「打造了一個需求表」，包括土地、空間及設施等需求。

▲高雄市長韓國瑜上任後力拚觀光。圖為日前韓國瑜率市府團隊搭直升機看高雄愛河。（圖／記者宋德威翻攝）

對此，香港馬會今天在官網再次發表聲明澄清，「本會從沒有跟高雄市政府就他們發展賽馬的計劃進行討論；本會也沒有參與任何相關的工作，包括韓國瑜市長所提及的土地、空間及設施等需求評估。」

聲明中也說道，任何馬會前僱員就高雄賽馬發展的參與及工作，以及他們所提供或可能提供的意見，僅屬有關人士的個人參與及意見，並不代表馬會。

▲香港馬會發表聲明表示，從未和高市府進行討論。（圖／翻攝自香港賽馬會官網）

韓國瑜日前出席「與韓國瑜準市長有約工商建研會政策建言」座談時透露，他的腦袋當中不僅是只有愛情產業鍊，現在還有「賽馬產業鍊」，地點將會選在中油高雄楠梓煉油廠，未來會計畫興建賽馬場，並發展周邊產業鏈，上任後將請觀光局長至香港取經。

興建賽馬場的計畫上月底經媒體報導曝光後，香港賽馬會隨即在官網聲明表示，並沒有派出任何代表到高雄和市府官員見面。對此，高雄市政府新聞局長王淺秋澄清，應該是行程表述不夠完整造成的誤解；韓國瑜當時回應稱，香港前馬會董事是透過前立法委員介紹過來，高雄若要發展賽馬的話，這些資深董事有經驗，願意把他們的經驗告訴我們高雄。」