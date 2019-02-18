影／賣菜郎夜宿彌陀漁村　韓國瑜：當市長不能離開基層，離開施政就會危險

記者趙蔡州／綜合報導

高雄市長韓國瑜承諾每月都會選擇一天到基層夜宿，本月（2月）18日他將會前往彌陀漁村入住一晚，屆時將會與當地漁民茶敘、傾聽基層心聲。韓國瑜18日晚間接受訪問時也表示，「我當市長要了解到每個行業的苦悶及需求」、「當市長不能離開基層，若離開基層施政就會很危險。」

韓國瑜2018年12月就職當天就夜宿高雄果菜公司，今年1月19日也選擇夜宿永安兒童之家，藉此在聊天中傾聽保護兒少的心聲；韓國瑜2月18日也決定去彌陀區漁會夜宿，屆時他會與漁會幹部、當地漁民茶敘，傾聽漁民們的心聲，了解目前漁民作業、生活情況及面臨的種種問題。

▲高雄市長韓國瑜。（資料照片／記者賴君欣攝）

韓國瑜18日晚間9時許接受媒體訪問時也表示，「台灣四面環海，不管是養殖漁業或捕撈漁業都非常重要！」、「當高雄市長，我當然要了解每個行業內心有什麼苦悶或需求，需要市府幫忙解決的」、「所以我每個行業、每一個月都要花一天傾聽民意，當市長不能離開基層，離開基層施政就會很危險。」

此外，過程中有媒體問到高雄觀光被酸的問題時，韓國瑜也回應說，「當了高雄市長以後，被酸也不是一天兩天了，歡迎他們來高雄看看走訪一下，跟不同階層的民眾聊一聊，最近我們高雄市民真的笑的比較燦爛，也看看ATM、所有六都的消費，第一名就是高雄。」

還有媒體問到郭董沒有要在高雄投資800億的問題時，韓國瑜回應說：「我有段時間沒跟郭董聯絡，但他相信郭董對於高雄是有感情的，因為他用前妻的名字在高雄蓋了有機農場。」、「未來希望郭台銘能來看一看，來高雄討論一下，自己會張開雙臂歡迎，不過目前沒有進一步的計畫。」