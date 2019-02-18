吃藥當吃補？　美女藥師徐乃婷籲勿重覆用藥

▲台東馬偕醫院美女藥師徐乃婷呼籲民眾要正確用藥。（圖／記者楊均典翻攝）

記者楊均典／台東報導

正確的用藥可治病，但不當用藥卻可能傷身又傷荷包！國人因健保的便利性，形成病人習慣逛醫療院所的現象，將吃藥當吃補，也造成病人重覆用藥的問題，台東馬偕醫院美女藥師徐乃婷提醒民眾要有正確的用藥態度。

「藥師啊！藥這麼多吃都吃飽了，要如何吃? 」美女藥師徐乃婷說，每天都有病患拿著藥物來詢問，仔細一下，同一藥物卻有來自不同院所，不少藥物雖外觀不同但成效卻一樣，一般民眾分辨不出來，其實藥效都一樣！臨床上也見過不少病人因重覆用藥造成血壓及血糖過低的問題。

徐乃婷表示，國人在用藥上存在著一不良現象，看了幾次醫師之後自己就當起了醫師了，不遵從醫師指示：藥物想吃就吃、想停就停，甚至想加藥就加藥。殊不知無形中為自己的身體增加了危機！台東馬偕徐乃婷，提醒民眾要有正確的用藥態度，才不會治病不成還傷身。

據健保署2017年曾委請醫院協助收集1個月病人藥品回收量，發現回收近5.8公噸的藥物，換算一年超過69公噸。而這項調查僅針對醫院，並未納入診所與藥局回收藥量，因此，實際被丟棄藥量一定更多，顯示出藥品浪費狀況非常嚴重。

廢棄藥品如未妥善焚燒掩埋處理，將導致土壤污染，影響週遭農作物生長，或隨雨水沖刷，留入河川海洋，將殘留於海產生物體內，隨生物鏈再回到人體中，可以說，最終受害的不只環境，還有每個人。

▲台東馬偕醫院美女藥師徐乃婷呼籲民眾要正確用藥。（圖／記者楊均典翻攝）