台北元宵燈節訂製手機　HTC U12+推「TAIPEI TWINKLE版」

▲HTC U12+推「TAIPEI TWINKLE版」。（圖／宏達電提供）

科技中心／綜合報導

宏達電今年參與台灣節慶文化指標《2019台北燈節》，並以2019台北燈節主角「豬寶」與主視覺「心花怒放亮晶晶」設計的HTC U12+ 推出「TAIPEI TWINKLE版」，還可以在HTC個人訂製官網上買到特製版。

HTC U12+訂製款，可讓消費者自行設計編排機背的圖案，目前擁有超過6000種設計圖案組合，還可以印上專屬文字、更換字型、圖案顏色等，不論是親愛家人或自己的姓名、暱稱，還是激勵自己的格言，難忘的對白，今年還與台北燈節獨家合作推出「HTC U12+大吉豬寶版」，以及「HTC U12+熊讚城市風格版」也將在訂製官網同時上線。

全球智慧行動裝置與科技的創新先驅品牌HTC台灣區總經理陳柏諭表示，今年的台北燈節以「夢想」和「心」為主軸，期盼透過燈節活動，提醒大家一起堅持夢想，不忘初心，而這樣的祝福與HTC品牌廣告所傳達的意念「因為堅持 所以燦爛」相同。

即日起至2月28日還可參加《豬來運轉賺紅包 好禮四重送》活動，活動期間內購買HTC U12+及HTC U12+訂製款即享買大送大優惠，可免費獲得「HTC Desire 12+乙支」，還有機會刮中HTC VIVE FOCUS及HTC U12 life。

同時，HTC宣布台北燈節活動期間，還可以參加電子集章抽大獎，只要加入台北市政府官方LINE@，掃描QR Code參加集章活動，即有機會抽中與柯市長開幕點燈時手上拿著的相同獨家限定「HTC U12+ TAIPEI TWINKLE版」、HTC VIVE PRO一級玩家版、HTC VIVE FOCUS及長榮北美/日本不限航點機票等大獎。

此外，「東森集團贊助台北燈節活動，祭出最大獎100萬東森幣，等同100萬現金，只要參加台北市政府LINE@燈節集章活動，就有機會獲得東森幣 100萬、東森幣 1萬 100名以及長榮航空北美日本來回機票等大獎。另外，燈節期間天天掃描東森集團燈區QR CODE並加入會員，天天送50枚東森幣、9天可得450枚，每天限量6,600名，數量有限，送完為止。」