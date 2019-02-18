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2019當代生活幸福與安樂講座　竹市七場精彩可期

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▲新竹市長林智堅感謝法寶寺透過宗教的力量安定人心。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅感謝法寶寺透過宗教的力量安定人心。（圖／新竹市政府提供）

凱擘振道記者蔡文綺／新竹報導

佛光山新竹人間大學2019年「當代生活-幸福與安樂」系列講座，將於3月11日起至17日止辦理七場次的活動，今年共邀請八位國內有關人文社會、保健養生、理財創業的學者與專家分享生命的經驗，18日上午於市政府大廳舉行記者會，新竹市長林智堅推崇法寶寺住持妙兆法師推廣四大信條，給人信心、希望、歡喜與方便，讓新竹市充滿幸福與安樂，他們共同邀請市民一同參與這場難得的系列講座。

林智堅表示，佛光山當代生活系列講座，已經邁入第11個年頭，他感謝法寶寺與佛光人透過宗教的力量安定人心，妙兆法師帶領的佛光山法寶寺為這座城市的付出和貢獻更是得到眾人的肯定與支持，他說，最近水情稍微吃緊，沒想到住持一來就天降甘霖，希望透過住持的加持，可以讓水情得到紓解。

林智堅分享妙兆法師對他人生的啟發，人生道路不會一路平坦，要先學會做自己的貴人自助，再幫助他人，成為他人的貴人，他邀請市民朋友在開春的時節，報名講座一同沐浴在吉祥、幸福與安樂中。

法寶寺住持妙兆法師特別致贈內有大悲水、福田米與諸事吉祥平安糖的福袋給林智堅，代表滿滿的祝福，她感謝市長與市府團隊及社會大眾對法寶寺舉辦講座的支持，希望透過講座讓每個人都能成為有福氣、福慧與福報的人，讓這座城市及社會變得更美好。

新竹市政府民政處長張力可表示，自2009年以來，每年的三月份，法寶寺都會舉辦「當代生活－幸福與安樂」系列講座，場場爆滿，每年參與的人數也逐年增加，今年講座時間安排在在3月11日至3月17日每天晚上7點30分至9點於法寶寺舉行，特地邀請八位知名講師分享各式課題與生命經驗，活動完全免費，無償回饋，市民朋友千萬把握機會報名參加，一同體會生命的真義，拓展自我視野、探討人生價值。

民政處指出，自2009年開始，佛光山新竹人間大學每年皆會辦理「當代生活－幸福與安樂」系列講座，為新竹市民免費提供終身學習的機會，年年好評不斷，儼然成為新竹地區一年一度不可或缺的心靈成長活動之一。2019年「當代生活-幸福與安樂」系列講座採取線上報名，免費入場、預約報名，額滿為止http://signup.fgs.org.tw/class.aspx。報名限制：每場講座網路報名將於開始前一天下午18:00截止。活動地點：佛光山法寶寺（新竹市民族路241巷1號）。活動日期：2019/03/11~3/17(共7場)週一至週日晚上7：30～9：00

系列講座內容如下：
※ 3月11日（一），《吃出健康食癒力》，劉怡里醫師。
※ 3月12日（二），《幸福經濟學除了豐衣足食你應該為自己做什麼》，吳淡如作家。
※ 3月13日（三），《三個動作養大你的退休金》，盧燕俐講師。
※ 3月14日（四），《重新出發》，慧傳法師、藝人澎恰恰。
※ 3月15日（五），《禪心的意會之旅~發現自己的本來面向》，慧倫法師。
※ 3月16日（六），《維生素D對你的好處超乎你想象》，江坤俊醫師。
※ 3月17日（日），《大腦與情緒》，洪蘭教授。

凱擘新竹 蔡文綺 採訪報導

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關鍵字：2019當代生活幸福與安樂講座, 佛光山法寶寺, 新竹市民政處, 妙兆法師

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