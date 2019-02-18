國民黨總統提名爭議　羅友志：自取其辱！連黨員投票都不要





▲羅友志談「全民調」。（圖／翻攝自羅友志oo有事找友志臉書粉絲專頁）

政治中心／綜合報導

國民黨內人士為了2020總統提名機制採「全民調」或「全黨員投票」爭論不休。針對此議題，資深媒體人羅友志表示，「連『黨員投票』都不要，這個黨，自取其辱」，如果這麼愛全民調，前總統陳水扁、馬英九、蔡英文哪個不是像全民調一樣，被大家說是救世主，然後哪一個不被罵「我超後悔」？

「請不要羞辱國民黨員了」羅友志18日在臉書上稱，「連黨員投票都不要，這個黨，自取其辱！台灣如果不要黨員投票，就像要考試卻不准考生進考場，你是玩假的嗎？台灣如果不要黨員投票，乾脆廢掉政黨政治好了！做個黨員投票，被講成十惡不赦，美國50幾任選出來的總統，不知道聽了作何感想？」

羅友志提到，「如果那麼愛全民調，陳水扁、馬英九、蔡英文哪個不是像『全民調』一樣，大家都說『他們是救世主』，民調高到沒人敢挑戰，然後出來各做八年？哪一個妳不罵：『我超後悔！』還在『憑感覺』用全民調『選喜歡的人』？給民眾一連串，健康的『政黨電視辯論』、『政黨政策討論』、『黨員推舉選舉』，可以嗎？」不過羅友志疑似筆誤，蔡英文於2016年才第一次當選總統，尚未做滿8年。

羅友志說，「我們不要再『憑感覺』，選出『馬』、『扁』、『蔡』了，然後讓韓國瑜笑台灣『鬼混20年』了，可以嗎？給我政黨政治的政見論辯！可以嗎？」並且hashtag「#就是看不慣一群人為了支持一個人公然說謊」、「#你還想再輸2020就繼續說謊內鬥誤導民眾」。