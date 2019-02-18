蘋果今年搞什麼花樣？　郭明錤：iPhone、iPad和Mac都將有新款

▲最強蘋果分析師郭明錤預測，今年iPhone、iPad和Mac都將有新款。（圖／記者范家宏攝）

科技中心／綜合報導

雖然今年蘋果尚未發表任何一款新品，但已經有許多分析師展開預測，被譽為最強蘋果分析師的天風證券分析師郭明錤就預測，今年蘋果將會發表 3 款 iPhone、2 款新iPad、3 款 Mac以及其他設備與服務。

iPhone

郭明錤預測今年一樣會出三款iPhone，依然保持5.8吋、6.5吋為OLED螢幕，6.1吋則為LCD螢幕，且均繼續採用Lightning接頭，而非USB-TypeC接頭。他認為今年iPhone主要會添加的功能有用於室內定位與導航的UWB（Ultra-Wide Band）技術、霧面玻璃被板、雙向無線充電、Face ID功能升級、電池容量提升以及升級3鏡頭或雙鏡頭。

iPad

郭明錤預測今年蘋果將會推出兩款新iPad，除了處理器有望升級外，螢幕尺寸可望脫離經典的9.7吋，提升至10吋以上。許久未更新的iPad mini，今年也有望搭載全新處理器重出江湖。

Mac

郭明錤認為今年Mac產品線將推出3款全新產品，分別是主打專業設計師和電競用戶的16～16.5吋的MacBook Pro、方便升級零組件的Mac Pro以及 31.6 吋的 6K3K 顯示器。

其他設備與服務

郭明錤指出，Apple Watch的ECG（心電圖）功能今年可望支援更多國家，且也有可能推出全新陶瓷機身。此外，新AirPods、無線充電版AirPower與新款iPod Touch都將是今年可能會出現的新品。

上月28日，郭明錤預測今年iPhone全年銷量應該會落在1.88億部到1.92億部，他認為，蘋果去年開始遇到的最遭狀況很快就會結束，他也建議投資人可以關注2019年蘋果新設備負責主要規格升級的供應鏈廠商。