庫克看過來！4大理由告訴你為什麼iPhone SE 2必須出

▲iPhone SE在許多資深果粉心中有著無可取代的地位。（圖／達志影像／美聯社）

科技中心／綜合報導

iPhone SE在許多資深果粉心中有著無可取代的地位，它的經典設計、親民的售價及它小而美的尺寸受到許多人的喜愛，時隔4年，民眾對iPhone SE 2的呼聲也愈來愈高。今日頭條列舉4個理由，告訴你這款小螢幕的手機究竟有什麼魅力，讓果粉們前仆後繼地說服蘋果一定要讓iPhone SE重出江湖。

1. 全螢幕或許很重要，但3.5mm耳機孔及指紋辨識仍有人需要

如果為全球智慧型手機做個統計，完全使用臉部解所替代指紋辨識的肯定是極少數，除了iPhone X以後的蘋果基款及少數Android旗艦機，大多數手機仍使用指紋解鎖。事實上，不是每個人都喜歡將「臉對準鏡頭」，用指紋解鎖無疑是更加愜意且輕鬆的選擇。且全螢幕手機由於結構問題，勢必會擠壓手機其他配件的空間，這也是許多手機開始逐漸取消3.5mm耳機孔的一部分原因。

2. 若蘋果未來打算靠服務業務賺錢，那就必須發布更便宜的iPhone，以降低硬體的門檻

從iOS的應用程式逐漸從買斷制改為訂閱制，就可以發現蘋果開始以服務去創造更多的利潤，那降低iPhone的購買成本就顯得非常重要了，因為用戶愈多，軟體服務的利潤就更大。這個重任顯然不能由iPhone周年旗艦機款去完成，而iPad及iPod touch雖然便宜，但用途雞肋， 銷量始終不如iPhone，能挑起這個大樑的除了iPhone SE還有誰呢？

3. 因為與高通的專利訴訟，大量搭載英特爾行動數據機晶片的iPhone 7、8系列存在禁售的風險

蘋果一直以來都是利用舊iPhone去打中低端的市場，如今在蘋果的產品列中，主要是由iPhone 7、8扮演這個角色，而如今陷於高通專利戰泥沼中的機款也恰恰就是這兩台，但iPhone SE 2的存在，即能轉移它們滯銷的風險。外界普遍預期iPhone SE 2會搭載A10或A11處理器，這得取決於iPhone 7或iPhone 8哪機款的庫存較多。

4. 在各家都追求全屏的時代，追求小螢幕的消費者幾乎無機可買

iPhone SE 2若能延續小螢幕設計，不僅不會與旗艦機產生衝突，也會攏絡一大票小螢幕愛好者的心，成為他們唯一的選擇。另外，相信也會有不少消費者為了購入物美價廉的iPhone而甘願選擇螢幕較小的iPhone SE 2。

在蘋果與高通專利戰打得如火如荼的時刻，推出iPhone SE 2來轉化舊iPhone 8無疑是非常機智且有利可圖的選擇。許多網友也建議，iPhone SE 2可延續iPhone SE尺寸，硬體規格則向iPhone XR看齊，也有建議規格比照iPhone 8主打低價的，無論如何，這些建議都可看出消費者對iPhone SE 2的期待。