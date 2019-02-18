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美國總統肖像登上iPhone機身　24K金材質一台要價15萬

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▲▼美國總統肖像iPhone。（圖／截自Caviar）

▲美國總統肖像iPhone。（圖／截自Caviar，下同）

科技中心／綜合報導

俄羅斯奢侈品手機訂製商Caviar近期再度突破極限，推出要價4990美元（約新台幣15萬元）的全新限量版iPhone XS系列，主題為「美國總統」。

每年2月的第三個周一為紀念美國首任總統喬治華盛頓生日的「總統日」，Caviar藉此契機，在網路上發起票選，最後推出4款美國總統浮雕設計的iPhone XS。這4位當選的美國總統分別為華盛頓、林肯、羅斯福及甘迺迪。

這些肖像的設計靈感來自美國南達科他州著名的旅遊景點拉什莫爾山（Mount Rushmore），此系列採用24K鍍金表面，鑲嵌24K黃金材質，上頭除了有浮雕的美國總統大頭外，還有該名總統的名言，如林肯的大頭下方即為「I'm a slow walker, but I never walk back.」（我走得很慢，但我從來不會後退）。

▲▼美國總統肖像iPhone。（圖／截自Caviar）

值得一提的是，在Caviar發起的投票中，美國現任總統川普得票率僅0.5%，是所有選項中票數最低的，而前總統歐巴馬則以2.2%位居倒數第二。此系列起價為4990美元，每種型號都限量99支，最高規格的512GB售價則為5670美元（約新台幣17萬元）。

▲▼美國總統肖像iPhone。（圖／截自Caviar）

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關鍵字：蘋果,iPhone,iPhoneXS,Caviar

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