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讓Siri向芭比學說話　蘋果收購語音智慧技術新創公司

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▲持續增長的人工智慧數據基礎！Siri 活躍用戶超過 5 億。（圖／twitter）

▲蘋果收購PullString可能用於強化Siri支援應用程式功能的能力（圖／截自網路）

科技中心／綜合報導

根據科技網站Axios發布的報告，蘋果近期收購一家位於美國舊金山的新創公司Pullstring，該公司主要業務為設計即發布語音應用程式，其中最為人熟知的產品是能與孩子對話的「Hello Barbie」芭比娃娃。

Pullstring由皮克斯動畫公司（Pixar）前首席技術長Oren Jacob於2011年成立，專門替玩具製作交互式影音應用程式。後來，隨著亞馬遜Echo及Google Home智慧語音助理等互連網產品的推出，Pullstring也逐漸擴大了自己的業務。

目前尚無法得知蘋果收購該公司的目的，據說該筆交易價值低於1億美元，但仍遠遠超過PullString器迄今累積的4400外美元風險投資資金。而除了玩具外，Pullstring也參與了企業合作，亞馬遜Alexa及Google Assistant的部分開發就是由Pullstring負責。

與亞馬遜及Google的功能相比，Siri對話生硬、缺乏人性多為人詬病，因此從這個意義上來看，蘋果收購PullString可能用於強化Siri支援應用程式功能的能力。

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關鍵字：蘋果,Siri,智慧語音,語音助理,Pullstring

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