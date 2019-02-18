第一個被官方認可的生化人！他的世界沒有色彩　用「電子眼」聆聽顏色

在世界各國的官方證件照片中，通常都會要求拍攝者不得遮蓋疤痕與印記、頭髮或瀏海不過過分超過臉部、耳朵要露出、不能配戴有色眼鏡等飾品，為的是供人清楚地辨識臉部特徵，照片裡的形象，被當作一個「人」的存在證明。

然而內爾・哈賓森（Neil Harbisson）戴著耳機，頭頂安置了一顆類似攝像鏡頭的機械裝置，就這樣入鏡，英國政府卻允許了他這張照片印製在自己的護照上，因此哈賓森號稱自己是第一個被官方認可的生化人（Cyborg）。

哈賓森天生就罹患一種罕見色盲—「全色盲」，他的眼睛就像是被安裝了會自動過濾顏色的photoshop，哈賓森只能看見灰階的畫面，沒有色彩。於是他在2003年時與電腦科學家Adam Montandon合作，開發了屬於自己的「電子眼」。

他的電子眼是一種色彩感應裝置，可以將探測到的顏色，依照軟體設定的參數，轉化為聲音頻率，然後這個聲音會透過哈緊貼在哈賓森耳朵後方（耳骨上）的傳感器，將頻率以骨震的方式傳給哈賓森，簡單來說，「顏色」被轉化成了「聲音頻率」，哈賓森「聽」顏色，而不是看顏色。

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