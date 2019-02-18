　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

第一個被官方認可的生化人！他的世界沒有色彩　用「電子眼」聆聽顏色

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

在世界各國的官方證件照片中，通常都會要求拍攝者不得遮蓋疤痕與印記、頭髮或瀏海不過過分超過臉部、耳朵要露出、不能配戴有色眼鏡等飾品，為的是供人清楚地辨識臉部特徵，照片裡的形象，被當作一個「人」的存在證明。

然而內爾・哈賓森（Neil Harbisson）戴著耳機，頭頂安置了一顆類似攝像鏡頭的機械裝置，就這樣入鏡，英國政府卻允許了他這張照片印製在自己的護照上，因此哈賓森號稱自己是第一個被官方認可的生化人（Cyborg）。

哈賓森天生就罹患一種罕見色盲—「全色盲」，他的眼睛就像是被安裝了會自動過濾顏色的photoshop，哈賓森只能看見灰階的畫面，沒有色彩。於是他在2003年時與電腦科學家Adam Montandon合作，開發了屬於自己的「電子眼」。

他的電子眼是一種色彩感應裝置，可以將探測到的顏色，依照軟體設定的參數，轉化為聲音頻率，然後這個聲音會透過哈緊貼在哈賓森耳朵後方（耳骨上）的傳感器，將頻率以骨震的方式傳給哈賓森，簡單來說，「顏色」被轉化成了「聲音頻率」，哈賓森「聽」顏色，而不是看顏色。

【延伸閱讀】到teamLab數位藝術樂園 創造你的小宇宙

（完整文章請看城市美學新態度

想追蹤更多設計、藝術與生活類報導嗎？點選瘋設計LINE生活圈加入好友，帶你欣賞更多精彩創意！

※本文由城市美學新態度授權報導，未經同意禁止轉載。

ET快訊
人工昏迷4天「醒來當媽媽」！18歲女大生傻眼：孩子不是我的啦
酒駕害死1歲童影片曝光！黑車莫名左切害兩車相撞
嘉市議員燒炭亡遺書曝光！「以死明志」妻發抖淚喊被設計
快訊／夫妻談離婚！帶兒女一家四口車內燒炭亡

關鍵字：建築,設計,瘋設計

點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

【廣編】終於又上市了　季節限定草莓氣泡水浪漫降臨

人潮帶進來、書本賣出去　名人加持書展最後買氣越旺

老屋活化樂活農村　「名間奕馨園民宿」深度旅遊 ～揉茶、採茶、烘豆趣

第一個被官方認可的生化人！他的世界沒有色彩　用「電子眼」聆聽顏色

2019國際留遊學教育展！留學走出去、世界引進來

他養10億蟑螂大軍吃50噸廚餘　1天餵5餐..還設三重關卡防越獄

假人頭3樓墜下員工嚇哭腿軟！　落地「蹦」一聲網笑壞：太地獄了

《逆戰》兄弟重逢！謝霆鋒狂奔喊「萬飛～」　周杰倫1句話嗆到他結凍

胡彥斌坐台下..　林俊傑現CUE《你要的全拿走》

超狂老公撒「10萬千鈔雨」安太座　抓多少領多少！老婆一把收5位數

周杰倫用香蕉彈出《青花瓷》　謝霆鋒為挑戰他竟拿出鳳梨！

陌生男問「祖先哪來的？」逼下跪　80歲阿嬤遭狠毆2分鐘破頭斷腿

4小時一路錘！隊友超怕「滾下山」　挑戰真人版《鐵鎚爬山》有夠難爬

女兒結婚1年多未懷孕！調身體後有喜 媽得知後反應超High...爸撇頭偷拭淚

跨國爺孫戀苗栗完婚「百人獻花」 家人不認同...許常德：不用急

【廣編】終於又上市了　季節限定草莓氣泡水浪漫降臨

人潮帶進來、書本賣出去　名人加持書展最後買氣越旺

老屋活化樂活農村　「名間奕馨園民宿」深度旅遊 ～揉茶、採茶、烘豆趣

第一個被官方認可的生化人！他的世界沒有色彩　用「電子眼」聆聽顏色

2019國際留遊學教育展！留學走出去、世界引進來

綠帽夫趴車求妻回頭　小王＆駕車男「時速80狂駛9公里」摔死他

千萬輛新車銷售成績加持　TOYOTA連11年蟬聯日本最有價值品牌

春訓熱身賽引進投球計時器　限時20秒就要投

SE社手遊《純白魔女》繁中版預約破10萬　2/20上架雙平台

「我跟右腳分手了」！樂觀妹騎馬摔傷...截肢前寫信「送它一程」

媽：有小孩不能養狗！2汪每天舔手討摸　「另類理由」笑翻網友

「達文西手術」切腫瘤傷口小出血少　病友激推感謝醫師讓他重獲新生

紅衣男踩神明的場　亂翻香爐還撒香灰惡搞

老公一個愛的抱抱　竟害她雙肩脫位「粉碎性骨折」

狗貓8成主人願買單　一年寵物險保費2600最受捧場

消費熱門新聞

來「床的世界」挑五星級飯店床墊

網哭台彩刮刮樂超難中.......

第二杯半價！星巴克限2天有優惠

聞癌色變！全天然ㄟ穀物尚好

好市多「爆紅省錢神物」網激推！

麥當勞優惠券來了　網傳授秘招

店員神解析！麥當勞優惠券全攻略

24萬顆彩色燈泡！15天免費看..

最燒腦福袋！爽抽2房1廳加車位

2019國際留遊學教育展

第一個被官方認可的生化人

王令麟激勵東森電銷800多人衝..

逛燈節賺大獎「100萬東森幣」..

網狂熱議！全家首發噴汁草莓熱狗

更多熱門

相關新聞

「腦子毛帽」爆紅！超逼真腦迴路

天冷就是戴毛帽的時候，南韓最近有一款毛帽就爆紅，就是以腦子作為設計靈感，以粉紅色的毛線織出腦袋中的迴路，戴起來就像是沒有腦殼，直接是腦子外露的感覺，超級搞怪的風格，因此在網路爆紅。

打破學校排名迷思　起薪讓她笑呵呵

Dappei／深色調婚禮卡片更有質感

全球首創密室逃脫展邀你解密

大氣沈穩真自然風居家

讀者迴響

發燒話題

橋本有菜 華航罷工 文化大學失火 愛紗離婚 鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 王令麟 肉圓惡爸 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

BY2宣布改名！粉絲懵了：好大眾

即／台南新化酒駕3連撞！1歲半男童慘死

許維恩3段情　楊明學癌逝15年最痛

搭火車心軟讓座！一句話讓她理智斷線

罷免韓國瑜？潘恆旭：高雄人不捨

林俊傑「夜店妹趁合照偷親PO網」

火山噴發台北變新龐貝？地震學家驚呆

「鋼鐵人爸」登場！女兒騙子變偶像

賓利遭爆撞　CEO車主再轟：不用打悲情牌

妮妮被唸碗裡還有菜　一句話讓爸道歉

女大生人工昏迷4天　突然當媽超傻眼

林依晨喝喜酒遇《秘密花園》男主角

5歲妹921獨活：爸救我的！親友傻住

女大生帶火腿腸罰20萬痛哭！准放入境

水餃妹「毛衣太貼」驚人上圍現形

更多

最夯影音

更多

他養10億蟑螂大軍吃50噸廚餘　1天餵5餐..還設三重關卡防越獄

假人頭3樓墜下員工嚇哭腿軟！　落地「蹦」一聲網笑壞：太地獄了

《逆戰》兄弟重逢！謝霆鋒狂奔喊「萬飛～」　周杰倫1句話嗆到他結凍

胡彥斌坐台下..　林俊傑現CUE《你要的全拿走》

超狂老公撒「10萬千鈔雨」安太座　抓多少領多少！老婆一把收5位數

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面