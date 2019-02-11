新年首要任務！全球首創密室逃脫展穿越時空邀你解密

人文遠雄博物館自2月1日起推出全球首創的《穿越時空─密室歷險記》密室逃脫特展，讓觀眾們跟著各種密室劇情穿越時空，通過尋找線索、團隊合作、層層解謎，時空旅人們能否完成任務、走出密室？大大小小的指定任務等著觀眾前來挑戰。

「密室逃脫遊戲」的神奇魅力不斷在世界各地延燒，而近年來世界各地同時也有著新興團隊投入密室逃脫設計。

人文遠雄博物館邀請多位嘉賓一起燒腦／圖 人文遠雄博物館

對於人文遠雄博物館為何要舉辦密室逃脫展覽？難得身穿輕便服裝與球鞋出場的游冉琪館長回答：「真人密室逃脫是一種需要手腦並用的實境遊戲，近年來流行於臺灣及世界各地。最早的真人密室逃脫遊戲，可追溯至2006年美國矽谷一群工程師根據英國著名偵探小說為靈感，設計一系列解謎遊戲「origin」，原是提供給員工同樂，沒想到掀起全球真人逃脫遊戲風潮。密室逃脫遊戲不僅內容有趣吸睛，作為展覽而言更是全新的展覽主題，極具原創性。符合我們舉辦互動展的精神：不局限於靜態的觀展經驗，而是一種希望可以闔家觀賞、寓教於樂的學習體驗。會選擇與密室設計團隊合作，除了希望帶給觀眾不同以往的特別觀展體驗，也希望觀眾可以藉此展覽認識密室逃脫、讓看展不再只是眼睛看一圈，而是運用到頭腦思考、手腳並用，達到博物館教育推廣的初心。」

《穿越時空-密室歷險記》特展

日期：2019/02/01-2019/04/21

地點 ：人文遠雄博物館展覽2館

地址：新北市汐止區新台五路一段95號4樓

時間： 10:00-18:00 週一、除夕休館

門票：免費

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