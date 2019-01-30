影／歡喜交新車秒悲劇…業務中途撞「粉色保時捷911」！維修粗估百萬元

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臉都要垮了！桃園大溪康莊路三段30日上午11時36分發生一起對撞車禍，一輛國產車與粉紅色保時捷911猛力碰撞，現場零件碎散、2車車頭嚴重毀損；警方調查，發現國產車駕駛是汽車業務，當時正開著客戶下訂的新車準備去交車，沒想到路上發生車禍，雖然雙方駕駛僅受輕傷，但汽車業務這一撞恐怕要「賠兩邊」、年關難過了！

▲粉色保時捷911新車要價500萬元起跳。（圖／記者楊淑媛翻攝）

警方表示，粉紅色保時捷駕駛是家住新北的許姓女子（24歲），當時駕車沿康莊路行駛，準備前往石門水庫遊覽；而銀色國產車駕駛則是陳姓業務（24歲），正要開著新車到客戶家中交車。經初步調查，當時陳姓業務駕車行經路口正要左轉，但卻未注意直行的粉色保時捷，兩車車頭當場猛力碰撞，還滑行了10多公尺，由於撞擊力道相當強大，現場散落車燈、板金等零件，2車車頭幾乎全毀。

據悉，雙門跑車保時捷911最基本車款入門價也要500萬元起跳，而此次這一撞粗估維修費就要上看百萬元，而該輛國產新車被撞毀後也只能延遲交車；警方指出，雖然雙方駕駛只受到輕傷，並未就醫，但汽車業務在交車途中遭遇橫禍，不論肇責歸屬如何，恐都難逃賠償責任。

▼陳姓業務開著新車正準備到客戶家交車，沒想到途中卻發生車禍。（圖／記者楊淑媛翻攝）