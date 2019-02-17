選總統推徵兵制？　柯文哲：不想回答新潮流的題目

▲柯文哲出席2019年陽明山花季開幕式。（圖／記者張榮恩攝）

記者楊亞璇／台北報導



台北市長柯文哲日前質疑募兵制「喊台獨卻取消徵兵制，這是在幹嘛，兵夠不夠？」引起議論。對此，他17日出席陽明山花季開幕儀式時，再度被追問「選總統是要主張恢復徵兵制嗎？」，他則表示，「不想回答新潮流的題目」。

柯文哲表示，「我們如果要募兵制，國防的思維要精兵制，幾乎要變藍波兵團」，那如果要常態的就要徵兵制，這實在太複雜，國防的思維要有統一想法，純募兵制要到足夠的數量，「人事費相當高。」

面對柯文哲的質疑，國防部也有回應，強調募兵制推動以來已建構堅實國防戰力，國軍有信心確保國家安全及區域穩定。對於國防部的說法，柯文哲僅說，「那他就這樣認為吧」。

被問到是否對國軍戰力與人力沒有信心，柯文哲表示，建軍要有建軍的思維，「等我去以色列看回來再講」，現代化戰爭的打法也不一樣，網軍也是另外一個方面。

至於「選總統是要主張恢復徵兵制嗎？」柯文哲則說，這到時候再跟大家講，「不想回答這些新潮流的題目。」

有關於台灣兵役制度的問題，柯文哲是在16日談及兩岸議題時拋出的，當時他直言，「喊台獨卻取消徵兵制？這是在幹嘛？兵夠不夠？」美國國防部要求台灣至少撐2天，但是台灣推募兵制兵夠嗎？狠批「政治凌駕專業都是講假的」。

柯文哲當時表示，「台灣現階段不可能統一與獨立，統獨是假議題，卻是真問題」，如果台灣真的獨立，要跟大陸硬對硬，但美國還沒有打算跟中國打起來，美國不會讓台灣獨立或統一。他認為，「台灣自己要夠強」，國際政治上，要很誠實面對問題，過去60年有兩個人跟美國嗆聲，一個是海珊，後來死了，一個是金小胖，現在還活得好好的，因為他有氫彈、原子彈與洲際飛彈，代表實力是最重要的。

柯文哲認為，有多少實力做多少事情，現在台灣講的跟做的都不一樣。他表示，先前拜訪美國國防部時，被問及「台灣有辦法實行募兵制嗎？」，因為傳統戰爭至少要撐兩天，美國才有辦法到，「喊台獨卻取消徵兵制？這是在幹嘛？兵夠不夠？」政治凌駕專業都是講假的。

柯文哲指出，台灣需要美國幫忙，但不要去刺激中國，兩岸關係務實處理會好很多，現在最大問題就是不夠務實，都在喊假的。他說，大陸會不會不仁？台灣會不會不智？「對方要怎麼修理是他家的事，但你自己要夠聰明」，不要意識形態太過分，該怎麼辦就怎麼辦，政治、經濟與國防實力不夠，就沒辦法談判。