陳亭妃元宵親子活動　1千個燈籠15分鐘內領取一空

▲立委陳亭妃、台南市議員陳怡珍與台南市E世代關心協會、陳佳照紀念文化基金會合辦「元宵燈籠DIY•健康親子樂」活動。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

立委陳亭妃、台南市議員陳怡珍2月16日上午，特地與台南市E世代關心協會、財團法人陳佳照紀念文化基金會合辦「元宵燈籠DIY•健康親子樂」活動，現場人山人海，兒童氣墊遊戲區充滿小朋友的嬉笑聲、歡樂不斷。

鄰近的振興里里長童小芸、重興里里長鄭林阿雪、中樓里里長楊政衡、元寶里里長李文豪、合興里里長吳承芳、北華里里長王黃春子、大港里里長黃良賢、長興里里長李茂德，都前往共襄盛舉。

主辦單位準備1千個小豬燈籠不到15分鐘就被領取一空，現場還安排雞蛋糕攤位及涼水，讓參加的民眾在玩樂之餘，也可以吃點心、稍作休息。另外，為相挺農民，李文豪里長及好友們更加碼贊助贈送芭樂，來參加的小朋友們玩得不亦樂乎，要離開時還依依不捨，家長們更是頻頻稱讚，希望這樣優質的親子活動能加場。

立委陳亭妃指出，今年移師戶外舉辦元宵燈籠DIY親子同樂活動，就是希望讓阿公、阿嬤、爸爸、媽媽帶著自己的小朋友走出戶外，曬曬太陽、享受草地，同時在過年後活動活動筋骨，共享天倫之樂。市議員陳怡珍表示，現場看到好多可愛的小朋友在兒童氣墊遊戲區嬉戲、玩樂，不知不覺也感染年輕的氣息，未來一定會為國家未來的主人翁努力，改善教育政策，提供孩子良好的學習環境。