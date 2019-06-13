子女重度腦麻仍離家18年　集團少東「被離婚」還要付妻1.4億

記者黃翊婷／台北報導

國內某知名集團少東婚後2年離家，妻子獨自照顧兩名子女，沒想到卻發現老公外遇，這才決定訴請離婚。雖然少東出庭時聲稱有為了修補關係搬回台北同住，但台北地院法官仍判准雙方離婚，且男方不僅得支付妻子1億4564萬多元，每月還要給付小孩15萬元的扶養費，直到他們成年為止。

▲少東「被離婚」，還被判須支付妻子1億4564萬元的費用。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關，下同）

判決書中提到，少東與妻子是在1999年5月結婚，婚後育有兩名子女，沒想到夫妻倆才同住2年，他就自行搬離，雙方分居長達18年，2013年間還被抓到與他人通姦。此外，兩名未成年的子女一個患有重度腦性麻痺、癲癇等病，另一個則患有過動症、氣喘等病，自出生以來都是由妻子一手照顧，他長期漠不關心，甚至曾有家暴行為，考量到男方經濟能力極端富裕，妻子決定訴請離婚，並要求每月給付11萬5000元的扶養費、7萬元的學費及醫藥費，另外還有外傭費用每月2萬3000元等。

不過，少東出庭抗辯，否認與妻子長期分居，更沒有所謂的外遇或是家暴行為，2013年付出的3000萬元是以離婚為前提的和解條件，並非通姦和解金；他確實曾在2013年10月搬到埔里生活3個月，但這是因為雙方感情不穩定，後來為了修補關係有搬回台北同住，隔週都有固定抽空陪伴孩子，雖然自己有意願擔任孩子們的親權人，但法院認為應由妻子擔任，他則希望至少能給予探視權。

▲少東否認拋妻棄子，強調自己仍有意願擔任孩子們的親權人。

再者，少東在判決書中的主張裡提到，婚後累積的財產大多是婚前財產，或婚後受贈、繼承的財產及其孳息而來，並非仰賴他的薪資所得，可歸功於妻子協力或貢獻的程度甚低，如果依照差額平均分配顯然有失公平，應依《民法》第1030條之1第2項調整或免除。

但台北地院法官認為，少東離家之後對子女漠不關心，通姦一事也有台中地方法院檢察署刑事傳票、錄音為證，加上夫妻雙方已經分居長達18年，最後裁定剩餘財產部分他須支付妻子1億4564萬多元，每月還要給付15萬元的扶養費，直到孩子們成年為止。