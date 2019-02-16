他房內燒炭自殺！高雄精美套房淪「恐怖凶宅」　房東氣炸提告

▲轉租客要賠房東100萬。示意圖與本案無關。（圖／取自免費圖庫pexels）



地方中心／高雄報導

高雄一名李姓男子未經過黃姓房東的同意，就將租來的房子轉租給蔡姓男子，不料蔡男卻在家中燒炭自殺，該房屋便成了凶宅；由於凶宅掉價100萬元，且當初雙方打契約時就有提到不得轉租，因此黃姓房東向法院對李男提起告訴。高雄地院審理後，認為李男確實違反合約內容，判他須賠償100萬元，全案仍可上訴。

黃姓房東主張，李男2017年11月10日向他租房子，雙方簽訂每月5000元房租，同時契約上明訂出租人（房東）不同意將房間全部或一部轉租、出借或以其他方式供他人使用，或將租賃權轉讓於他人，但對方卻沒有經過同意就把房屋轉租給蔡男，違反契約規定。

黃姓房東指出，李男不僅違反契約規定，也未盡善良管理人維護房間的義務，讓蔡男在屋內燒炭身亡，使得房屋成了凶宅，導致原本220萬元加上35萬元裝潢費的房子，瞬間貶損達100萬元。

法官審理後認為，蔡男在房間內自殺，固為個人結束生命的行為，然在他人所有房屋內自殺死亡，易造成一般人對該房屋有嫌惡、畏懼的心理，且因一般人心存陰影而排斥承租或購買有人自殺房屋，導致交易價值減損；另外承租人應以善良管理人注意，保管租賃物，因此判李男須賠償100萬元，全案仍可上訴。

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