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心情差深夜海邊聊天　相約跳海「清醒一下」…糗了！爬不上岸

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▲心情不好深夜海邊聊天　相約跳海「海醒」爬不上岸求救　▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲第六岸隊安檢人員枋寮海邊救人。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）  

記者陳崑福／屏東報導

兩位男子16日凌晨在屏東縣枋寮漁港聊天，因心情不好，相約跳海「清醒」，卻因岸際太高爬不上岸，海巡署第八巡防區指揮部南部分署第六岸巡隊枋寮安檢所值班人員獲報，攜帶救生裝備及7名安檢人員前往救上岸，連絡枋寮消防分隊出動救護車及救護人員檢視，確定只受輕傷，不願就醫，結束勤務。

南部分署第六岸巡隊枋寮安檢所值班人員，今16日凌晨03時許，聽見王姓民眾呼救港區有民眾落海，值班人員立即通報所長，由所長帶領6位安檢人員攜帶救生裝備前往港區察看。

▲心情不好深夜海邊聊天　相約跳海「海醒」爬不上岸求救　▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲安檢人員海邊救人。

安檢所人員抵達後，發現2名男子港區內落水，受困於碼頭及膠筏間隙，因碼頭與水面高低差無法自行上岸，安檢所人員立即將他們兩人救上岸，提供防寒衣物，隨後消防分隊救護車抵達，救護人員查他們情況，確定只受到輕微擦傷，隨即為他們清創及包紮，結束勤務。

安檢人員調查，該兩男子，一位18歲、一位56歲，他們表示心情不好，在港邊聊天，後來覺得很鬱悶，相約跳海「清醒」一下，不料海面與岸際落差太大，爬不上岸，感謝安檢所同仁救援，才未發生憾事。

南部分署第六岸巡隊表示，「急難救助、爲民服務」為海巡署基本工作，秉持「救援為第一要務」精神，在第一時間立即投入救援，並通報相關單位協助支援，呼籲民眾如於岸際或海邊遊憩時發現或發生任何危安情事，可至當地安檢所或透過海巡署「118」免付費服務專線報案，海巡署將立即派員協助。

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