澎湖護漁引發海巡警網戰　海巡基層嘆：口水完問題怎解決？

▲澎湖第八海巡隊的500噸級澎湖艦（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

去年12月澎湖南方四島國家公園發生大陸鐵殼船侵門踏戶，引發海巡署護魚不力爭議，當時澎湖南方四島國家公園警察隊小隊長蕭再泉臉書PO出大陸拖網漁船侵門踏戶進入國家公園海域以滾輪式底拖網捕魚作業，並撰文希望海巡署出動大型艦艇護漁，後來引發海巡人員和蕭小隊長網路論戰。

儘管當時澎湖海巡隊已對外說明，根據海巡雷情系統當時立刻掌握擅闖澎湖南方四島大陸漁船蹤跡，但當時風浪太大，才敦請署方派遣3000噸級的高雄艦前往支援。國警隊蕭小隊長隔天又臉書又貼出中國拖網漁船鄭在東、西吉嶼海域內作業化面，蕭小隊長臉書PO文呼叫高雄艦，甚至點名質疑「200噸中國拖網漁船可以再10級風浪下作業、3000噸高雄艦出不了門？」引發擁護蕭小隊長言論和支持海巡人員辛勞的兩幫網友論戰。

▲當地國警隊小隊長蕭再泉拍攝南方四島大陸漁船越界捕魚照片。（圖／記者張君豪翻攝）

這起跨年前澎湖南方四島大陸漁船入侵事件，海巡署資深人員透露，澎湖南方四島國警隊蕭再泉小隊長長期關心當地海洋資源；但當時海巡署研判大陸籍漁船長期掌握我海巡艦艇作業模式，趁當天風浪太大，海巡艦及PP及巡防艇

報停返港的整補其間集結東吉嶼海域捕魚。

而海巡人員私下抱屈，根據海巡署作業規範，當11級風浪時，500噸級金門艦甚至是1000噸級的苗栗艦都無法正常作業，而網友質疑為甚麼1-200噸級的大陸漁船不怕險惡海象？

▲當地國警隊小隊長蕭再泉拍攝南方四島大陸漁船越界捕魚照片。（圖／記者張君豪翻攝）

海巡署指出因海巡艦艇屬於剛性船體，相對於漁船之類柔性船而言，優點是海上行駛穩定度高、扶正力矩大、扶正時間短，但在惡劣海象裡的起伏跳動幅度較猛烈。當海巡船隻冒著惡浪跋涉數十海浬時，海巡隊員都在劇烈顛簸的船艙裡左搖右晃，連物品都拿不穩甚至有碰撞受傷摔倒的危險性：「大陸漁民違法捕魚與海象博命」但海署根據作業規範，不能拿海巡隊員的安危去賭博。

另外澎湖第八海巡隊，不像南部機動隊擁有2-3000噸級的高雄艦、台南艦，該還巡隊主力艦澎湖艦原本是海關移撥給海巡的執法船、排水量只有500噸左右。根本無法在超過11級風的海面上執法驅離大陸漁船，另外就算海巡署有心擴編更大噸位的海巡艦給澎湖海巡隊，也將面臨馬公港區只有一格大型船席，也勢必無法容納。

外加澎湖南方四島國警隊警員若需出海執法保護當地的海洋生態資源，還面臨須跟當地船東租借民船才能出海的窘境，不願具名的海巡外勤人員指出，護漁危機解除了，口水漫罵也過去了，但存在的硬體和人員編制問題，究竟甚麼時候能改善？