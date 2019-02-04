海巡轄區大業務多　澎湖護漁常遇險惡海象問題待解決

▲海巡署目前3000噸級的主力艦只有高雄艦和宜蘭艦，圖為高雄艦。（圖／記者張君豪翻攝）

張君豪／台北報導

海巡署知情人士透露，由於海委會成立後海巡團隊功能多樣化、「海洋委員會海巡署」工作範圍及掌管業務超級大！海巡人員肩負查緝走私、查緝毒品運送交易、防範人口買賣、預防犯罪逃亡、海上緊急救難、取締非法漁業、保育海洋資源、情報蒐集甚至海上港口反恐維安等等，實在無所不包令人咋舌！而近來爭議的澎湖南方四島護漁，海署已先後出動包含中機、南機隊、澎湖海巡隊各式艦艇護漁，非像特定人士認為海巡署毫無作為。

海巡署高層私下解釋；海巡艦隊分署的任務海域幅員遼闊，從台灣島200海浬的經濟海域線網內推3浬，包含最北端到釣魚台海域、南到東沙群島周圍都是海巡署負責海域，海巡署目前編制20個海巡隊以分區、分工方式負責管理這片「超級大」的業務作業範圍。

▲海巡署目前3000噸級的主力艦只有高雄艦和宜蘭艦，圖為高雄艦。（圖／記者張君豪翻攝）

海巡署內部規定，20個海巡隊每天以3班輪助方式出船尋落，每個時段各隊所屬海面都需要有艦艇偵巡，同是艦隊與岸巡雷達連線監控，艦隊並以海上雷情系統監控對岸漁船是否越界，但受限於船艦雷達功率和地球曲率，或者近島區地形影響，監控範圍仍會有死角，這得仰賴岸巡雷達和船艦雷情系統相互彌補。

而最辛苦的，則是海巡艦隊分署每個艦隊責任區都超過百海浬，若以超過10級風浪險惡海象緊急出勤來說，海巡艦艇得以全速滿舵衝刺，遭遇大風浪則以每小時超過10海里速度和超過5米的風浪搏鬥，趕赴事故現場救人或驅離越界漁船。只有為數不多2000噸甚至3000噸以上的主力艦才可以克服現惡海象持援。

當時責怪海巡沒派出3千噸級的高雄艦趕赴澎湖區離漁船的聲浪很多，但海巡署指出，是否要為了單一次的大陸漁船越界捕魚事件，打亂全台海域布防的既定步調？另外澎湖馬公港尚無可容納海巡澎湖艦外更大噸位的船席，若途中整補不足，或是船艦故障都會衍生嚴重問題。

而且高雄艦還肩負巡弋我國200浬經濟海域的重任，倘若零星大陸漁船闖入澎湖海域，就必須讓海巡主力艦到場「展示」國威，除了滿足民眾期待外，現實上卻是海防資源的浪費。而未來澎湖漁汛期大陸漁船越界現象，當務之急則是解決馬公港海巡船席不足，人員船艦彈性調整的任務分配問題。海署也當思考澎湖海巡隊艦艇經常遇到「超前佈署」如期出發，卻常發生秋冬時節，澎湖海象惡劣得報停返港的老問題。