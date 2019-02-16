能源議題互槓　蘇貞昌嗆馬英九、江宜樺：不要只講風涼話

記者蔣婕妤／台北報導

由馬英九成立的馬英九基金會及江宜樺成立的長風基金會預計18日要聯合舉辦記者會，將針對蔡政府新版能源政策沒有回應公投結果及不合理之處，提出相關的批判與監督。。遭質疑備用能源哪裡來，行政院長蘇貞昌16日一早走訪台北國際書展時回應，能源議題本該一起努力，不需要說風涼話。

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

長風基金會董事暨能源政策小組召集人杜紫軍與馬英九基金會執行長蕭旭岑將主持18日的記者會，杜紫軍表示，蔡政府新版能源政策不僅未能解決台灣缺電的問題，更無視於去年底通過的「火力發電年減1%」、「以核養綠」等兩項公投結果，讓全國人民同感失望。蕭旭岑強調，馬英九與江宜樺一向關切台灣能源與產業政策發展，關鍵時刻必須有所作為，兩人所創辦的基金會首次聯合舉行記者會，就是希望對當政者提出建言，共同為台灣未來發展努力。

對於馬英九、江宜樺方面將聯手召開記者會，蘇貞昌反擊，「現在不要再起爭議，做不到的地方，自己當年這樣走過來，弄得台灣變成今天這個樣，我們覺得國人同胞看清楚政治人物、公眾人物，也不必在那裡再起風浪。」

記者追問，備用能源哪裡來，蘇貞昌表示，「我們已經很清楚向國人同胞報告，昨天施政報告方針中也明白講，我們對於用氣、用綠能、再生能源都在努力，也希望國人同胞知道，要用電也必須要發電，要吃雞蛋也必須要負擔雞屎的清理，所以國人同胞大家一起來努力。」

蘇貞昌強調，政府一定會維持穩定供電、一定維持減少污染，做這方面的努力，「但是國家是國人大家的，大家一起努力，不要有些人只講風涼話，無風不起浪。」