影／陳其邁落拍賣力唱《倔強》 偷酸「高雄代言人從五月天變白冰冰」

記者蔣婕妤／台北報導

立法院第9屆第7會期15日開議，結束白天嚴肅的質詢後，晚間直接在議場架起舞台，舉辦「108年新春團拜公益音樂晚會」，預計副行政院長陳其邁以及立法院長蘇嘉全，時代力量立委、同時也有著國際級巨星身分的林昶佐都將現身高歌。陳其邁這次挑戰五月天名曲，但還沒開口就先偷酸高雄代言人從五月天變白冰冰。

「108年新春團拜公益音樂晚會」15日晚間在立法院議場前廣場舉辦，活動全程透過國會頻道直播。晚會演出陣容很特別，「地方媽媽」最愛的暖男陳其邁，以及因為好歌喉震驚外界、號稱「被政治耽誤的歌手」蘇嘉全，還有當上立委前是國際級歌手的閃靈主唱林昶佐都將拿起麥克風用力嘶吼。

行政院副院長陳其邁、立法院副院長蔡其昌組成「霜淇淋二重唱」出道唱開場，兩人同台飆歌五月天《倔強》。陳其邁還沒開口先開聊，他先是感嘆，「五月天原本是高雄代言人，現在變成白冰冰，我們可以請他當立法院的代言人」，蔡其昌則透露，他原本想唱「我們時代的歌」，接著被一旁的陳其邁偷偷補了一句，「跟白冰冰一樣」。

「小邁邁」和「小昌昌」一開口就落拍不斷，兩人還自嘲，第一組就這樣，後面要上台的委員都可以安心了，下台前陳其邁又對蔡其昌補了一句，「你以後還是唱白冰冰啦！」

▲陳其邁唱五月天。（圖／記者黃克翔攝）