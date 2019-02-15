美F-35B西太平洋首投精靈炸彈！　「野獸模式」大秀肌肉

▲美軍F-35B隱身戰機。（圖／達志影像／美聯社）

軍武中心／綜合報導

美軍本周派出F-22、F-35隱形戰機，以及B-2隱形轟炸機在西太平洋進行戰鬥演訓。美國印太司令部（USINDOPACOM）發佈聲明指出，這次在菲律賓海與東海的演訓中，垂直/短場起降的F-35B戰機從「胡蜂」號（USS Wasp，LHD-1）兩棲突擊艦起飛，首度試射GBU-12「鋪路」II型（GBU-12 Paveway II）雷射導引炸彈，和衛星導航的GBU-32聯合直接攻擊炸彈（JDAM）。

據《外交家》（The Diplomat）報導，GBU 12重量約為230公斤，GBU 32則約460公斤，兩款都是通用炸彈；此外，F-35B上還裝配CATM-9X空對空飛彈。

「胡蜂」號F-35B分遣隊隊長郎特里（Michael Rountree）表示，他們從「胡蜂」號上起飛與「敵機」交戰，並針對模擬目標，利用內部彈艙與外掛的精確導引炸彈，執行投彈任務，再以垂直降落的方式返回艦上，這是美國海軍陸戰隊第31遠征隊F-35B分遣隊第一次進行這種程度的作戰訓練。

▼ 胡蜂級兩棲突擊艦。（圖／達志影像／美聯社）

據悉，F-35B首度執行戰鬥任務是在2018年9月27日，它們從美國海軍胡蜂級（Wasp-class）「埃塞克斯」號（USS Essex，LHD 2）兩棲攻擊艦起飛，前往阿富汗轟炸塔利班的固定目標。

胡蜂雖是兩棲攻擊艦，卻如小型航母一般，能搭載包含AV-8「獵鷹II式」（Harrier II）攻擊機、MH-60S「騎士鷹」（Knighthawk）直升機等約31架軍機。2017年胡蜂級兩棲攻擊艦經過改裝後，已可容納約6艘F-35B。

F-35為了突破敵方防線，最初將重點放在隱形性能，躲避雷達偵測，因此武器會內置，稱為「戰爭首日」（First Day of War）模式；當突破防線需要發揮戰力時，F-35的武器就會外掛，這稱為「戰爭第3日」（Third Day of War）模式。

當F-35在全副武裝執行密接空中支援（CAS）任務時，亮出武器的狀態就稱為「野獸」（Beast Mode）模式，或「炸彈卡車」（Bomb Truck）模式。

▼F-35B戰機在西太平洋投擲精靈炸彈。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）