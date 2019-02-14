35歲魯蛇徵女友...要求「C奶+海溝型下體」　網見本尊怒了！

▲魯蛇長這樣。（圖／翻攝自mumsnet.com，下同）

國際中心／綜合報導

澳洲網路近日一篇徵女友文在「mumsnet.com」上引起熱議，文內不但要求超多，原PO更大膽要求對方一定要有「C罩杯」和「海溝型陰道」（innie vagina）。此文一發，立刻引來網友撻伐，覺得他超不尊重女性。

據英國《太陽報》報導，一名自稱是35歲的澳洲男子，發布一則徵女友文至Facebook，他寫道「女方要是白人，年齡要在19-23歲，身高不能高於155公分，體重要在43-47kg之間，且要有工作、執照，有車更好，還要經常上健身房。」此外，他更誇張要求女生要有C罩杯以上，還要有「海溝型陰道」（innie vagina），臉上不能穿環，身上也不能有「廉價低俗的刺青」。

這還不夠，原PO更於文末加碼補充，「對方要願意搬到坎培拉（Canberra）陪我生活，要有一個良好的個性和幽默感，永遠不會生氣，當我整個假日都不回家時，也不要沒有安全感。」他同時附上自己經過濾鏡修飾、頭戴一雙貓耳朵，對著鏡頭幾眉弄眼的自拍照。

▲這位魯蛇要求女友要有海溝型下體+C奶。

這篇超高標準的「徵女友」文一發，馬上引起網友撻伐，並瘋傳這篇文章，大罵該男「有嚴重的性別歧視且不尊重女性」，不少網友也紛紛留言諷刺「難怪他35歲還單身」、「好失敗的人，女生只會更討厭他」、「祝他永遠找不到女友」。但也有網友認為，這篇文章應該是他前女友發的，想警告大家他是怎麼樣的人。

「海溝型陰道」（innie vagina）指大陰唇包覆著小陰唇，無外翻、外露；相反則為「火山型陰道」(outtie vagina) 指女性的小陰唇大於大陰唇。

