龜山車神前進「只靠2顆胎」！火花狂噴…目擊妹驚呆：還能右轉耶

▲廂型車左側全沒車輪，但駕駛依舊老神在在，繼續踩著油門前行。（圖／翻攝黑色豪門企業）

網搜小組／綜合報導

沒輪胎也照開！桃園龜山一名網友15日晚間21時許行經三民路段，赫見鄰近車道一輛廂型車擦身駛過，但定睛一看旋即發現，這輛銀色廂型車微微左傾，左前、左後全沒輪胎，就這麼靠著右側的2顆車輪勇往直前，左側車體鈑金還不斷與地面磨擦，一面前進、一面爆出火花。

「他已經沒有輪胎了耶！」目擊的駕駛見到這幕當場傻眼；而坐在副駕駛座的女子也跟著驚呼「他沒有輪胎？這太扯了，這個人在幹嘛？我的天啊！他在想什麼？還能右轉耶！」

臉書粉專「黑色豪門企業」PO出的14秒影片中，銀色的廂型車左側全無輪胎，全靠著右側車輪前進，而駕駛仍是老神在在，也不管車體與地面磨擦不斷竄出火花，依然故我地踩下油門前行；更誇張的是，前方的道路略微向右彎，廂型車駕駛竟還能恍若無事般操弄方向盤，車身略向右一偏繼續前進，誇張、驚悚的畫面還被戲稱是「龜山GTA」。

網友目睹這幕也傻眼，「我以為只有國外才會有」、「這個操作我覺得可以，有點像是甩尾過關」、「太帥了，成為車神的最高境界」、「你們不知道玩命關頭續集在台灣拍嗎？驚訝什麼？」、「剛路過，他還停在人行步道！」