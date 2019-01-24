有些「輪」走著走著就散了！ 他車開到半路車、輪鬧分手

▲台南發生一起車輪、車身分離事故。（圖／翻攝自爆料公社）

生活中心／綜合報導

駕駛人開車出門，要是遇到車輪、車身分離的狀況，實在很傻眼。「爆料公社」分享一名網友在台南親眼所見一場事故，當時一名駕駛車開到一半停在路中間，原因是輪胎「離家出走」了！其他網友也覺得不可思議，幽默的留言，「李組長眉頭一皺：原來是黑色橡膠滾動器脫落。」

原PO表示，「突然一聲巨響，輪胎的離去是暫時的轉換跑道而去，還是忘卻了當初說好的不離不棄。車子還停在台南中華西路上，但輪胎卻已經滾100公尺外，直立在內線車道，其他自小客車駕駛看到車胎也只能「閃過」。

▲車子停在台南中華西路上，但輪胎卻已經滾到斑馬線的另一端。（圖／翻攝自爆料公社）

該名網友把整個經過po上「爆料公社」，其他網友開始以輪胎為第一人稱，接力留言「對不起我想我們不合適，免（勉）強再一起只是浪費時間，不是我變了，是環境變」、「喧鬧的夜，我，獨自一輪行走，是鄉愁，我想念我的傳動軸」和「有些輪，走著走著就散了。」等等。也有網友推測，會不會是因為車主沒事開霧燈的三寶行為，讓輪胎覺得羞恥憤而離去。

▲輪胎與車子距離超過100公尺遠。（圖／翻攝自爆料公社）

先前也有發生過輪胎離家出走的網友留言，「輪胎行上螺絲時，空壓機磅數太大、扭力太強，打壞螺絲及螺絲孔，照標準的話，請使用扭力鈑手，依正確的扭力上螺絲。」似乎輪胎和車身分離的狀況，在汽車維修或是保養後，車行沒注意的情況下，有可能發生。