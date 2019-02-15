55顆石墩3D彩繪　花蓮東大門夜市新增打卡景點

▲花蓮東大門夜市石墩上藉由3D彩繪將花蓮著名景點入畫，生動逼真如身歷其境，吸引遊客駐足拍照。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮東大門夜市為縣民消費及觀光客造訪必遊景點，為加強宣傳環保訊息、提升民眾愛護環境美化生活，花蓮環保局透過東大門夜市石墩3D彩繪傳達環保意象，期凝聚民眾愛護環境潔淨花蓮，落實環境教育。

東大門夜市之石墩用途為固定民眾用餐區之帳棚，因長時間日曬雨淋造成表面髒污斑駁，為維護環境整潔建構花園城市，環保局委請有「空間魔術師」美譽之畫家謝仲輝老師，在石墩上繪製多元性環境教育主題，將縣內各景點藉由3D彩繪立體感吸引遊客駐足，行銷花蓮縣好山好水。

彩繪石墩地點計有中山路原住民一條街入口處綠地、軍品公園、陽光電城旁計有55顆，目前已完成原住民一條街旁之15顆石墩彩繪，如賞鯨豚、七星潭日出、清水斷崖等，情境畫面栩栩如生，宛如身歷其境。

花園城市需要美好環境，環保局為民眾提供更豐富的環保視覺享受，藉由石墩彩繪大變身，成為東大門夜市新亮點，吸引遊客駐足觀賞互動拍照，提升觀光品質。

環保局呼籲民眾勿將機車停放於東大門草地及石墩間隙，垃圾記得帶走不要放在石墩上，讓花蓮更美好。