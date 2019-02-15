16歲正妹遭性侵「暴肥300公斤」　贅肉垂地寸步難行！

▲艾莉卡為了「不再受到男人注意」，她開始暴飲暴食，體重激增至300公斤。（圖／翻攝自youtube）

國際中心／綜合報導



美國加州的艾莉卡（Erica Wall）在16歲時遭受性侵，接著又經歷母親過世的悲劇，為了建立「保護色」，她開始「暴飲暴食」，體重飆升至300公斤，肚子的肉更直接垂到膝蓋，全身上下淋巴水腫，直到生活及健康方面出現許多困難時，才下定決心減重，不僅減去了183公斤，還遇到了真命天子。

艾莉卡在16歲時遭到初戀男友欺騙，被逼與男友的堂哥及朋友上床，從此在心裡留下嚴重陰影，她開始暴飲暴食，把自己建立在一層厚厚的「防護肉層」裡，她認為，這樣就不會有男生再靠近了。不過這讓艾莉卡有了食物成癮的問題，體重直線飆升到300公斤，全身上下淋巴水腫，尤其是腳部非常嚴重，導致她的行走困難，讓她的身體更加虛弱。

▲艾莉卡肚子的肉垂到膝蓋，讓她不良於行。（圖／翻攝自youtube）

在健康持續惡化的情況下，艾莉卡意識到自己再不減肥隨時都可能面臨死亡，因此她決定開啟一場「剷肉工程」，並到德州休士頓求助名醫師納查拉登。這趟求醫之行可說是備加艱辛，艾麗卡表示，因為自己的體型太過龐大，航空公司因此要求她買下整排3個座位，讓她感慨自己「淪落成別人的餘興節目」，甚至到了醫院後，還因身體不適被緊急送醫。

▲艾莉卡成功減了183公斤，還遇到了自己的真愛。（圖／翻攝自Facebook／Erica Lynn Wall）

艾莉卡在納查拉登醫師的幫助下手術去掉多餘脂肪，並改善過去「食物上癮」的症狀，避免暴飲暴食。艾莉卡在活動及飲食控制上做出努力後，成功減去了183公斤，不僅遇到自己的真愛，也有自信穿上泳衣到海邊，重新找回人生的意義。