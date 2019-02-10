性侵15歲少女30分　竟問「有沒有感覺、不要再裝了」

▲曾姓男子性侵少女30分鐘，竟問「有沒有感覺？」、「不要再裝了」。此為示意圖。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者吳銘峯／台北報導

新北市曾姓男子透過臉書認識15歲少女小櫻（化名），約出見面後，曾男騎機車送少女回新莊自己住處，強脫小櫻衣褲，用手指性侵還邊問小櫻「有沒有感覺？」、「不要再裝了」。小櫻驚魂30分鐘後，曾男終於覺得無趣罷手。高院二審審理後，將曾男判刑3年6月。可上訴。

判決指出，當時34歲的曾男，2016年11月間透過臉書，約出當時15歲的小櫻碰面，隨即騎機車載她到新莊住家。小櫻質疑：「去你家幹嘛？」曾男竟直白表示：「你那麼晚約我，不就是要做那個？」小櫻回答：「不要。」結果遭曾男凶狠喝斥並抓住手腕不讓她離去。小櫻擔心被揍，只好說：「你可以摸，但不可以做。」

沒想到曾男一進門後，立刻急脫小櫻衣褲，還嫌：「妳怎麼那麼難搞，其他人都不會這樣。」最後強脫小櫻衣褲，並手指性侵得逞。曾男還問「有沒有感覺？」、「不要再裝了」。小櫻驚魂30分鐘，曾男覺得無趣就說：「算了，你把衣服穿上吧」騎機車將小櫻帶回蘆洲住處。由於小櫻夜歸，家人追問下才知道曾男惡行，報警逮捕曾男，曾男遭提起公訴。

一審法院將曾男判刑3年6月。案經上訴，高等法院二審審理時，曾男否認犯罪，辯稱不知小櫻未滿18歲，況且當時小櫻說過「可以摸，不可以做」，所以他並未違反小櫻意願，沒有性侵得逞。但高院根據2人臉書對話，認定曾男早知小櫻未滿18歲。另外小櫻當時陳述極為詳盡，甚至還說「一開始他用1隻手指，後來用2隻手指，我知道他用手指是因為他將手指伸進後，又將手指抽出來用手摸胸，當時有感覺他的手指濕濕的。」確實成立「成年人對少女強制性交罪」，應加重其刑。

而雖然曾男事後賠償15萬元，與小櫻達成和解，但高院認為這更證明曾男心虛，僅於量刑事由中參酌減刑。最後高院認定原審所處3年6月適法，駁回上訴，維持相同刑度。可上訴。

