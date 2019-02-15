美中貿易談判卡關　核心協議有待川習「王見王」定奪

▲ 中美貿易談判14日、15日北京登場。圖為美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer，左）與國務院副總理劉鶴（右）。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

中美第3輪貿易談判15日進入最後一天，但根據消息人士的說法，本周一系列閉門會議取得的進展有限，且在中方經濟結構性改革議題仍無法縮小雙方歧見，協議有待美國總統川普（Donald Trump）和中國國家主席習近平會面後才能達成共識。

彭博報導，美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）與美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）15日上午與中方國務院副總理劉鶴等人會面，一行人接下來將與習近平見面。據瞭解，雙方今日忙於起草一份諒解備忘錄，為川習會鋪路。

▲ 先前有消息傳出，川習會可能在3月登場。（圖／達志影像／美聯社）

只不過，知情人士透露，美國在要求中方撤銷政府對國有企業補貼、改善企業經營方面並未讓步，而這些訴求被中方視為敏感且無解議題。《南華早報》援引消息人士說法指出，中方在工業補貼議題僅觸及「表面、沒有影響力」的提議。

此外，美方在會中提出保護智慧財產權、互惠市場准入等主要議題，但雙方在這方面仍存有歧見。3名美中消息人士認為，目前雙方取得的進展有限，貿易協議很有可能要到川習2人會面後才能敲定。

根據稍早報導，白宮經濟顧問柯德洛（Larry Kudlow）受訪時提到，雙方談判氣氛良好，「他們（談判人員）要與習近平見面，這是個很棒的信號」，且對談判結果抱持著謹慎樂觀態度。但他也提到，針對貿易戰休兵展延60天的消息，現階段並沒有任何決定。