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想和看護共浴　四肢無力男病患竟「強抱襲胸」

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病房,醫院（圖／達志／示意圖）

▲男子性騷女看護。（圖／達志／示意圖）

突發中心／台北報導

一名蔡姓男子因頸椎損傷合併四肢無力住院，並聘外籍女看護照顧，卻病房浴室內突然伸出鹹出手，強抱並襲胸，還曾說「隔壁床和看護都一起洗澡」，有意要她一起洗澡。桃園地院判蔡男2月徒刑，可易科罰金，他不服提上訴，但高等法院認為量刑妥適，駁回定讞。

依判決書提到，蔡男辯稱，當時在復健，需要他人扶著，手無力也無力站起，且醫院有監視器，不可能去抱看護，至於手機錄音未顯示時間，並非當日錄音，是她設計的。

女看護表示，當時在幫蔡男洗澡，被要求抱他，但不願意，他就伸手抱還故意觸摸胸部，且雙手環繞到背部，想要推開他，但又怕他生氣，就被質問為何不讓他抱，還說「有看到你與別的男生在一起」。

一審認為蔡男住院期間可用筷子取食眼前的食物，可獨力完成洗臉、洗手、刷牙及梳頭髮動作，並可獨立行走，因此他乘隙做出短暫觸摸看護，無需耗費自身多大力氣，事後又狡辯，因此判他2月徒刑，得易科罰金。

高院審理時，認為蔡男提起上訴仍執前詞否認犯罪，經原審列舉事證逐一論駁，加上原審量刑亦稱妥適，因此駁回上訴。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：襲胸,性騷擾,看護,共浴,病人

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