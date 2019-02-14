開鍘性騷法官　民間司改會：加速淘汰不適任法官修法！

▲性騷擾法官終於被免職，民間司改會呼籲加速淘汰不適任司法官。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

前法官陳鴻斌對女助理多次性騷擾，司法院職務法庭14日做出改判，將陳鴻斌免除法官職務。對於判決結果，民間司法改革基金會表示肯定，執行長陳雨凡表示，這也代表《法官法》中有關法官評鑑、職務法庭的組成，都應該加入更多外部成員。她也呼籲司法院快點送出修法草案，加速淘汰不適任司法官。

陳鴻斌被控自2012年起，以「祈禱、感動」等藉口，多次要求女助理握手、擁抱，女方為了保住工作，勉強回應。陳在助理續聘審核會議前一天，還邀女方到河堤散步，並趁機強吻。案件爆發後，司法院職務法庭2016年10月間首次判決免除陳鴻斌法官職務，陳不服提出再審，職務法庭再審做出改判，改處罰款法官一年薪水，約200萬元。再審決定出爐後，引發爭議。

全案經由監察院提出再審，職務法庭於14日再度做出改判，廢棄原本的罰款判決，駁回陳鴻斌的再審請求，亦即仍然免除陳鴻斌的法官職務。

對於判決結果，民間司改會執行長陳雨凡表示肯定。她也認為，這也呼應司法院在本案發生後，就決定修改《法官法》中有關法官評鑑、職務法庭的相關規定，決定加入更多外部委員，以避免「官官相護」的弊端再發生。陳雨凡也認為，加入外部委員將使整個職務法庭的思考更多元，更廣泛，做出的決定也能更貼近人民。

另外陳雨凡也補充，本案自案發至今，流程耗費近7年，過程似嫌冗長。因本案經過法官評鑑，評鑑決議送監察院，監察院決議送職務法庭審判，最後才會有免職的決定。故修法草案中規劃，除了保留原本監察院決議送職務法庭的機制外，也增加法官評鑑委員會直接送職務法庭議處的機制，希望藉由案件來源兩軌制的方式，縮短案件審理時間。

最後陳雨凡呼籲司法院，既然今年已經決定要以「淘汰不適任司法官」為重點工作，那就要趕快將修法草案送進立法院中。因為如果沒有趕在立法院這會期完成修法，人民對於司法院要「淘汰不適任司法官」的決心，可能會有所質疑。

