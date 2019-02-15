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陸國家統計局：2019年1月CPI上漲1.7%　創2018年1月來新低

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▲▼2019年1月份居民消費價格同比上漲1.7%。（圖／翻攝大陸國家統計局官網）

▲全國居民消費價格漲跌幅。（圖／翻攝大陸國家統計局官網）

大陸中心／綜合報導

大陸國家統計局15日公布數據顯示，受節日因素影響，2019年1月，全國居民消費價格指數（Consumer Price Index，簡稱CPI）環比上漲0.5%，同比漲幅有回落。從同比看，1月份CPI上漲1.7%，漲幅創2018年1月以來新低。

從同比上看，1月份，食品菸酒價格上漲2.0%，影響CPI上漲約0.61個百分點。其中，鮮果價格上漲5.9%，影響CPI上漲約0.10個百分點；禽肉類價格上漲5.5%，影響CPI上漲約0.07個百分點；鮮菜價格上漲3.8%，影響CPI上漲約0.10個百分點；水產品價格上漲1.2%，影響CPI上漲約0.02 個百分點；糧食價格上漲0.5%，影響CPI上漲約0.01個百分點；畜肉類價格上漲0.2%，影響CPI上漲約0.01個百分點（豬肉價格下降3.2%，影響CPI下降約0.08個百分點）；雞蛋價格下降1.7%，影響CPI下降約0.01個百分點。

其他七大類價格同比六漲一降。其中，教育文化和娛樂、醫療保健、其他用品和服務價格分別上漲2.9%、2.7%和2.3%，居住、衣著、生活用品及服務價格分別上漲2.1%、1.6%和1.5%；交通和通信價格下降1.3%。

▲▼2019年1月份居民消費價格同比上漲1.7%。（圖／翻攝大陸國家統計局官網）

▲1月份居民消費價格分類別同比漲跌幅。（圖／翻攝大陸國家統計局官網）

此外，從環比上看，1 月份，食品菸酒價格上漲1.1%，影響CPI上漲約0.34個百分點。其中，鮮菜價格上漲9.1%，影響CPI上漲約0.22個百分點；鮮果價格上漲2.3%，影響CPI 上漲約0.04個百分點；水產品價格上漲2.0%，影響CPI上漲約0.04個百分點；禽肉類價格上漲0.5%，影響CPI上漲約0.01個百分點；畜肉類價格下降0.1%（豬肉價格下降1.0%，影響CPI下降約0.03個百分點）。

其他七大類價格環比四漲二降一平。其中，其他用品和服務、教育文化和娛樂價格分別上漲1.4%和1.0%；醫療保健、生活用品及服務價格分別上漲0.4%和0.3%；衣著、交通和通信價格分別下降0.3%和0.2%；居住價格持平。

▲▼2019年1月份居民消費價格同比上漲1.7%。（圖／翻攝大陸國家統計局官網）

▲1月份居民消費價格分類別環比漲跌幅。（圖／翻攝大陸國家統計局官網）

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關鍵字：大陸,國家統計局,CPI,消費價格指數,同比,環比

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