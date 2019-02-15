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月內兩度重拳！陸叫停直銷審批備案　整治保健市場亂象

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▲▼大陸商務部。（圖／翻攝自新華社）

▲大陸商務部對不合規的直銷產業祭出重拳。（圖／翻攝自新華社）

記者陳政錄／綜合報導

面對市場亂象叢生，大陸2018全年僅通過一家直銷牌照，大陸商務部發言人高峰14日進一步表示，目前商務部已經暫停了辦理直銷相關的審批、備案等事項，正在積極會同相關職能部門，展開對保健市場的整治工作。

值得注意的是，這已經是大陸官方一個月內，第二度對直銷行業「出重拳」。據大陸央視報導，中國國家市場監管總局和商務部1月28日約談91家直銷企業，理由是相關部門認為，大陸直銷行業在快速發展的同時，出現不少違法違規行為，引起群眾反彈，對於社會出現「重大危害，後果嚴重」。

▲▼直銷。（圖／CFP）

▲直銷產業若透過誇大不實的廣告宣傳保健品療效，將嚴重損害消費者權益。（圖／CFP）

而在商務部2月14日舉行的例行記者會上，針對媒體提問，去年全年官方僅通過一家直銷牌照，行業是否進入史上最嚴監管期？高峰除強調已暫停行業的審批備案外，針對直銷行業的情況和問題，他進一步表示，中央還將在全國全面梳理排查，加強直銷企業的管理。

高峰指出，發現的違法違規經營問題，會同相關部門，堅決依法依規進行處置。

高峰提到，在清理整頓的基礎上，將推動完善直銷相關的法規制度，與相關職能部門加強協調配合，嚴格規範市場准入，加快構建以信用為核心的直銷行業監管體制，建立直銷企業和主要從業人員信用黑名單制度，加大違法失信的成本，促進行業健康穩定的發展。

事實上，大陸直銷行業亂象多來自於保健食品與用品在銷售時，品質良莠不齊，出現的欺騙、廣告誇大、消費糾紛和安全疑慮等問題，以最著名的「200億保健帝國權健公司」事件為例，就是該公司涉嫌虛假宣傳產品療效，並在3年前一名4歲女童周洋因服用該公司的「抗癌產品」，最終導致病情惡化身亡後，因該事件與其他負面消息在去年底被踢爆遭查，引起迴響，讓直銷業被擺到風口浪尖。

▼年銷售200億人民幣的保健帝國權健公司去年底被「丁香醫生」揭發醜聞，內容直指涉嫌虛假宣傳、傳銷等問題。面對權建公司反駁，仍大動作回擊強調字字屬實，歡迎來告。（圖／翻攝自網路）

▲▼ 權建。（圖／翻攝自網路）

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關鍵字：直銷,保健品,權建公司,商務部,大陸

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