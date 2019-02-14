久違同學要來訪！男子開心承諾「包吃住」...他竟帶兩家族來

▲王先生開心可以見到久違的老同學，便想全程招待。（圖／資料照）



大陸中心／綜合報導

厚臉皮無極限！河南省一名男子日前接到大學同學來電，表示近日要去他的家鄉玩幾天，男子高興之餘便提到可以「全程招待」。不料當天同學來了，卻讓男子完全傻眼，因為「這哥兒們不是一個人來的」。

據《搜狐》報導，住在河南的王先生日前接到很久沒連絡的大學室友來電，兩人相談甚歡。同學表示近日想要到河南走走，兩人順便敘敘舊，王先生非常開心，心想，同寢室住了好幾年的同學要來自己的家鄉玩，應該盡地主之誼，於是承諾「人來就好，吃住我全包！」沒想到當日下午，王先生到了車站接同學時，看到眼前的景象讓他完全傻眼，因為這位仁兄竟然帶了「兩家人來」。

王先生轉述當時的情形，「這哥兒們不是一個人來的，還帶了女朋友和雙方父母...。」他崩潰表示，「這兩家子光第一頓飯就花500元人民幣（約新台幣2200元），住宿費是800多元（約新台幣3600元），對於只是上班族的我，招待一天就花費1000多元，真的是筆不小的支出。」

▲幾天下來的花費讓王先生荷包大失血。（圖／記者張一中攝）



王先生說，當時和同學通電話時，同學並沒有說會帶上家人。這連續3、4天的行程花費也讓王先生荷包「大失血」，他崩潰喊「真的破產了」。王先生無奈地說，「對於這位同學的做法，我心裡真的感到不太舒服，但也不好意思說出來。」

對此，許多網友也對這不要臉帶兩家族來給人請的行為感到不恥，紛紛留言表示，「這朋友真不夠意思」、「無庸置疑的損友」、「臉皮真的夠厚」、「女方家人都來了，還好意思讓人家請，這朋友不要了吧...」、「根本是吸血鬼！」但也有網友反嗆，「請不起就不要說吃住全包，會讓人誤會！」