民進黨修法「封殺」馬習二會？　陸委會澄清：非針對個人

▲馬習會。（圖／記者張一中攝）

記者蔡浩祥／台北報導

立法院新會期開議在即，已送立院的《兩岸人民關係條例》修正草案，擬就退休高階將領或政務官赴陸加強管制，從原本3年管制延長為15年；若通過，前總統馬英九恐無法今年舉行馬習二會，國共論壇也可能叫停。對此，陸委會副主委兼發言人邱垂正澄清，該修正草案不溯及既往，非針對個人。

據了解，民進黨立院黨團已列優先法案，認為涉及國家機密人員出境3年管制期改為最長6年的「國家機密保護法」也應優先修法。

然而，此舉遭國民黨主席吳敦義批蠻橫亂來，是針對有意訪問大陸的馬英九和吳敦義。

邱垂正表示，該案當初立法原意，是因部分退休將領頻密赴陸，其中最為外界關注為參加孫中山先生紀念活動，在台下聆聽中共總書記、中央軍委主席習近平演說，唱頌中華人民共和國國歌時站立致敬，引起輿論強烈批評觀感不佳。

▲民進黨立院黨團有意修法延長赴陸管制，國民黨主席吳敦義痛批「蠻橫亂來」。（圖／記者屠惠剛攝）

有關該案審議時程，邱垂正說，2017年7月函請立院審議，過去三個會期均列優先法案，本會期同樣延續列入。

他指出，該案是將曾任國防、外交、大陸事務或與國家安全相關機關的政務副首長以上人員、情報機關首長及中將以上人員，且退離職未滿十五年之指標性人員納入規範，其受規範人數約在一千人以內。

邱垂正強調，「由於其身分仍屬特殊，已考量在最小必要範圍納入政務及軍職等人員，修法並非針對特定個人或職務」。

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者蔡浩祥攝）

針對部分媒體近來相關報導，邱垂正澄清，有關部分人士認為，該案有溯及既往的問題，待立法院三讀通過後，是修法後赴陸參加政治性活動的行為才會被規範，並未追溯修法前的行為，沒有溯及既往的問題。

另外，就案內赴陸許可之退離職管制期限由3年延長至15年。他說，「純屬誤解」，是對其「行為」的管制，是基於國家利益及國家尊嚴的維護，規範退離職高階官員及將領赴陸參加陸方官方舉辦之「政治性活動」。