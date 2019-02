亞馬遜紐約興建計畫喊停！官員批政客阻經濟　議員：工人打敗貪婪企業

▲亞馬遜暫停紐約總部興建計畫。(圖/達志影像/美聯社)



美國電商亞馬遜14日宣布,取消在紐約長島市興建第二總部的計畫。亞馬遜去年11月宣布興建計畫後,就遭到當地工會與部分議員強烈反對,因為當時紐約政府承諾提供亞馬遜30億美元的資金補貼,抗議者認為,亞馬遜不該獲得鉅額的政府資助。

亞馬遜(Amazon)2018年11月宣布在紐約長島市(Long Island City)興建全新總部,帶來超過2萬5000個工作機會,且此基地主要雇用技術人員,平均年薪為15萬美元(約台幣461萬元)。紐約州長古莫(Andrew Cuomo)希望,亞馬遜能夠讓長島市變成一座經濟多元化的城市,並承諾給予30億美元(約台幣923億元)的補貼。

不過,地方工人團體與部分議員認為,貴為全球首富、科技巨頭、電商霸主的亞馬遜,不該獲得鉅額的政府資助,而利用稅收補貼大企業的做法,雖然能夠帶來大量的工作機會,但生活成本也會跟著水漲船高。儘管當地部分居民希望亞馬遜能帶來更多就業機會,讓他們擺脫住在公共住宅的困境,可是簇擁聲仍敵不過負面浪潮。

亞馬遜的聲明中指出,「雖然民調顯示,70%紐約市民支持我們的計劃和投資,但許多地方政界人士明確表示,他們反對我們的存在,不會與我們建立任何合作關係。」根據《紐約時報》報導,亞馬遜擔心紐約的抵制會越來越強烈,目前也沒有任何削弱的跡象,此舉會玷汙亞馬遜長久建立的企業形象,因此決定將興建計畫喊停。

致力於打擊富人階級的民主黨議員歐加修-寇蒂茲,14日也興奮地在推特上表示,「任何事都有可能:今天就是善盡職責的紐約客們,打敗貪婪企業、富人力量的日子。」亞馬遜在沒有通知當地政府的前提下,投下退出興建計畫的震撼彈,也讓紐約州長古莫痛批,「政客將個人利益玲亞在整個社區之上,紐約州參議院的民主黨人士,必須為失去這個經濟機會負起責任。」

