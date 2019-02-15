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亞馬遜紐約興建計畫喊停！官員批政客阻經濟　議員：工人打敗貪婪企業

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▲▼亞馬遜暫停紐約總部興建計畫。（圖／達志影像／美聯社）

▲亞馬遜暫停紐約總部興建計畫。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國電商亞馬遜14日宣布，取消在紐約長島市興建第二總部的計畫。亞馬遜去年11月宣布興建計畫後，就遭到當地工會與部分議員強烈反對，因為當時紐約政府承諾提供亞馬遜30億美元的資金補貼，抗議者認為，亞馬遜不該獲得鉅額的政府資助。

亞馬遜（Amazon）2018年11月宣布在紐約長島市（Long Island City）興建全新總部，帶來超過2萬5000個工作機會，且此基地主要雇用技術人員，平均年薪為15萬美元（約台幣461萬元）。紐約州長古莫（Andrew Cuomo）希望，亞馬遜能夠讓長島市變成一座經濟多元化的城市，並承諾給予30億美元（約台幣923億元）的補貼。

不過，地方工人團體與部分議員認為，貴為全球首富、科技巨頭、電商霸主的亞馬遜，不該獲得鉅額的政府資助，而利用稅收補貼大企業的做法，雖然能夠帶來大量的工作機會，但生活成本也會跟著水漲船高。儘管當地部分居民希望亞馬遜能帶來更多就業機會，讓他們擺脫住在公共住宅的困境，可是簇擁聲仍敵不過負面浪潮。

▲▼亞馬遜暫停紐約總部興建計畫。（圖／達志影像／美聯社）

▲當地市民抗議政府補貼亞馬遜。（圖／達志影像／美聯社）

亞馬遜的聲明中指出，「雖然民調顯示，70%紐約市民支持我們的計劃和投資，但許多地方政界人士明確表示，他們反對我們的存在，不會與我們建立任何合作關係。」根據《紐約時報》報導，亞馬遜擔心紐約的抵制會越來越強烈，目前也沒有任何削弱的跡象，此舉會玷汙亞馬遜長久建立的企業形象，因此決定將興建計畫喊停。

致力於打擊富人階級的民主黨議員歐加修-寇蒂茲，14日也興奮地在推特上表示，「任何事都有可能：今天就是善盡職責的紐約客們，打敗貪婪企業、富人力量的日子。」亞馬遜在沒有通知當地政府的前提下，投下退出興建計畫的震撼彈，也讓紐約州長古莫痛批，「政客將個人利益玲亞在整個社區之上，紐約州參議院的民主黨人士，必須為失去這個經濟機會負起責任。」

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