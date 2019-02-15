就是要邊境築牆！川普宣布「國家緊急狀態」　分析家：走投無路了

▲美國總統川普費盡心思就是要蓋邊界隔離牆。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者鄭佩玟／綜合報導

美國白宮14日表示，為了突破民主黨在聯邦眾議院的制衡、在美國南方與墨西哥邊境數百公里的隔離牆，總統川普將宣布「國家緊急狀態」，才可以動用軍隊與其他項目經費蓋牆。此舉讓民主黨高層砲轟根本是「濫用職權」、「目無法紀」，許多分析家也說川普已走投無路，很可能引發新一波政治惡鬥，因為連共黨內部都有人反對，民主黨更會透過司法訴訟力挽狂瀾。

據《CNN》報導，聯邦參議院14日表決通過一項已由眾議院通過的3330億美元撥款法案，以免聯邦政府在16日又陷入部分機構停擺的窘境。這項法案可讓聯邦政府運作到9月底，其中包括依比13億7500萬美元（約428億台幣）的經費，用於興建88公里的邊境圍牆，僅管如此還是與川普要求的57億美元（約1770億台幣）、逾320公里的隔離牆差很大。

▲位於美墨邊境的高牆，布滿刺鐵網。（圖／達志影像／美聯社）

白宮發言人桑德斯（Sarah Huckabee Sanders）表示，「總統會簽署國會通過的政府撥款法案，但也如之前所說的，會採取其他動作，就像是國家緊急狀態（national emergency），才能確保我們有足夠能力阻止在邊界發生的國家安全與人道危機。」目前美軍約有210億美元的營建經費，很可能是川普首當其衝的動用目標。

根據紐約大學法學院布瑞南司法中心（Brennan Center for Justice）的統計，川普之前的三任總統歐巴馬、小布希與柯林頓，各動用過12、13、17次「國家緊急狀態」，不過幾乎都是針對源自其他國家（阿富汗、烏克蘭、南蘇丹……）的危機，沒有任何一次是為了去挪用未經國會批准的經費。

▲瓜地馬拉一名7歲女童潔可琳（Jakelin Caal）冒險闖越美墨邊境，被拘留期間過世，家人相當悲痛。（圖／達志影像／美聯社）

美國與墨西哥邊界長達3145公里，是全世界最繁忙的陸地國界，目前有隔離牆的部分僅約930公里。川普從2015年6月宣布參選總統開始就是揮出反移民的大旗，指墨西哥為美國送來一堆「毒販、強姦犯」，必須「蓋一道無比偉大的牆」還以顏色。

若真的宣布國家進入緊急狀態，川普可以不經國會授權就動用軍隊與其他項目的經費蓋牆，同時立下「總統侵犯國會預算權」的惡例。民主黨兩位領導人、眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）、參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）發布聯合聲明表示，「國會將捍衛我們的憲政權力……這不是國家緊急狀態，總統搧動恐懼無濟於事。」裴洛西可以讓眾議院通過法案，試圖推翻川普的行政命令，但共和黨掌控的參議院也會從中攪局，況且川普還可祭出否決權。

▲美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／路透）

裴洛西提醒川普，2月14日同時也是佛州帕克蘭（Parkland）校園槍擊慘案周年紀念日，慘案發生至今1年，聯邦政府對加強槍枝管制幾乎無所作為，譏諷道，「總統先生，這才是全國性的緊急危機吧？你為什麼不宣布呢？」