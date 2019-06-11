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澳洲電工替IS研發火箭彈！　庭上辯稱：影片看多被洗腦

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▲伊斯蘭國示意圖。（圖／路透社)

▲伊斯蘭國示意圖。(圖／路透社)
國際中心／綜合報導

澳洲電工扎哈布(Haisem Zahab)幫助「伊斯蘭國」(IS)秘密研發武器，在前年2月遭逮捕，受審時向法官辯稱「自己是被伊斯蘭國的影片洗腦，才會誤以為他們是一股善意的力量」，但最終還是被判處9年的有期徒刑。

綜合外媒報導，44歲的扎哈布從2014年就開始與伊斯蘭國組織接觸，並協助研發雷射防禦武器、火箭彈和火箭彈的技術指導還完成了一份288頁的報告，內容詳細列出了組裝說明和模擬操作，他更透過加密軟件將報告發送給一名英國的IS恐怖組織成員，之後2017年2月在自家農場被逮捕。

在法庭上，扎哈布表示，他的確曾支持恐怖組織武裝力量，但現在已經脫離了伊斯蘭國組織，「當時我完全認為他們是一股善良的力量，甚至連雷射警告接收器，我都以為我正在為阿薩德政權數十年的壓迫做出貢獻，在此之前我以為我做得非常好。」

法官則認為，扎哈布一直秘密地協助伊斯蘭國參與海外武裝暴力行動，迄今還說出這樣的辯詞簡直「荒謬至極」；最後宣判扎哈布有期徒刑9年，非假釋期為6年零9個月，而判決被追溯到2017年初，意味著最快能在2023年12月的獲得假釋。

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關鍵字：Haisem Zahab,伊斯蘭國,IS,紐澳要聞

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