澳洲電工替IS研發火箭彈！　庭上辯稱：影片看多被洗腦

▲伊斯蘭國示意圖。(圖/路透社)



國際中心/綜合報導

澳洲電工扎哈布(Haisem Zahab)幫助「伊斯蘭國」(IS)秘密研發武器,在前年2月遭逮捕,受審時向法官辯稱「自己是被伊斯蘭國的影片洗腦,才會誤以為他們是一股善意的力量」,但最終還是被判處9年的有期徒刑。

綜合外媒報導,44歲的扎哈布從2014年就開始與伊斯蘭國組織接觸,並協助研發雷射防禦武器、火箭彈和火箭彈的技術指導還完成了一份288頁的報告,內容詳細列出了組裝說明和模擬操作,他更透過加密軟件將報告發送給一名英國的IS恐怖組織成員,之後2017年2月在自家農場被逮捕。



在法庭上,扎哈布表示,他的確曾支持恐怖組織武裝力量,但現在已經脫離了伊斯蘭國組織,「當時我完全認為他們是一股善良的力量,甚至連雷射警告接收器,我都以為我正在為阿薩德政權數十年的壓迫做出貢獻,在此之前我以為我做得非常好。」

法官則認為,扎哈布一直秘密地協助伊斯蘭國參與海外武裝暴力行動,迄今還說出這樣的辯詞簡直「荒謬至極」;最後宣判扎哈布有期徒刑9年,非假釋期為6年零9個月,而判決被追溯到2017年初,意味著最快能在2023年12月的獲得假釋。

