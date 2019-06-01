北歐2女遭「割喉斬首」！血屍丟荒山…慘死照PO臉書　聖戰士：我後悔砍她頭

▲挪威女子尤蘭（Maren Ueland）（左）與丹麥女子耶斯佩森（Louisa Vesterager Jespersen）同遊摩洛哥，兩人卻在山區遭人斬首殺害。（圖／翻攝自當事人臉書）

記者楊絡懸／綜合外電報導

兩名北歐女遊客去年一起前往摩洛哥，前往阿特拉斯山脈（Atlas Mountains）登山度過聖誕假期，豈料卻遭殘忍殺害，其中一人遭割喉，另一人甚至慘遭斬首，血肉模糊的畫面還傳到社群平台上供人閱覽。目前已逮捕24名涉入恐怖主義的嫌犯到案，其中有3名成員與這場殺人案有關，一名25歲組織領導人向法庭表示：「我砍掉其中一人的頭，感到相當後悔。」

根據BBC報導，24歲丹麥籍女子耶斯佩森（Louisa Vesterager Jespersen）與28歲挪威籍女子尤蘭（Maren Ueland）就讀挪威東南大學（University of South-Eastern Norway），2018年12月9日結伴至摩洛哥南部登山，共度聖誕假期。

兩人預計登上北非阿特拉斯山脈的最高峰「圖卜卡勒峰」（Toubkal），決定先在高阿特拉斯山脈（High Atlas）的山城伊姆利勒（Imlil）紮營過夜，豈料竟不幸遇害，她們的屍體於17日距離遊客村10公里外的偏遠山區被發現，分別陳屍在兩人共用的帳棚內外，一人直接被斬首，另一人的喉嚨有嚴重割傷。

▲位於摩洛哥阿特拉斯山脈（Atlas Mountains）的最高峰「圖卜卡勒峰」（Toubkal），標高4167公尺，是北非第一高峰。（圖／路透社，資料照）

▲山城伊姆利勒（Imlil）。（圖／路透社，資料照）

命案曝光沒多久，社群平台上竟然開始流傳2人遇襲的影片。尤蘭的母親艾琳（Irene Ueland）甚至在臉書上收到女兒遭殺害的影像，其中一名女性慘遭斬首時痛苦尖叫，身首異處的畫面血肉模糊，一旁還有一名男子持刀瘋狂砍向她的頸部。

艾琳說，「她們2人都有採取所有必要的安全措施」，未料卻發生血腥憾事。

摩洛哥檢方破獲效忠「伊斯蘭國」（Islamic State, IS）的隨附組織，因宣傳恐怖主義和實施殺戮行動，共起訴24人。其中，有3名成員與這場殺人案有關，一名25歲組織領導人埃喬德（Abdessamad Ejjoud）向法庭表示：「我砍掉了其中一人的頭部，覺得相當後悔。我們都很愛IS，並且為此向真主祈禱，願祂保佑我們組織。」

▲涉嫌殺害2名北歐女遊客，分別是33歲的阿法替（Rachid Afatti）（左）、27歲的維希耶（Younes Ouaziyad）（中）、25歲組織領導人埃喬德（Abdessamad Ejjoud）。（圖／翻攝自推特）

根據法院的相關文件，這3名嫌犯主要來自於摩洛哥的馬拉喀什（Marrakesh），他們從去年12月中旬就在阿特拉斯山脈執行殺戮行動，專挑沒有領隊導遊或當地人陪同的外國遊客，直到後來才選定了殺害對象，兩人負責殺人，第三人負責拍攝所有畫面。如果法院判有罪，他們可能需要面臨死刑；自1993年以來，摩洛哥暫停執行死刑，但罪行嚴重時，有時也會判處死刑。

摩洛哥反恐局長表示，這個激進組織受到了IS的啟發，才會籌備團隊、效法恐怖主義，但是組織內卻沒有人接觸過任何IS的武裝份子。埃喬德嘗試加入敍利亞的IS，他曾因相關案件被判處2年徒刑，已於2015年獲釋。他向法庭表示：「我在監獄認識很多人，但我沒有灌輸任何人想法，因為每個人都知道我做的事。」

在影片中，其中一名嫌犯提到「這2女就是真主的敵人」，並稱謀殺他人是為了要報復敍利亞IS聖戰份子遭殺害，「殺她們是阿拉的旨意」；另外也有影片指出，嫌犯在殺害他人前，宣誓效忠IS。不過經調查，這些被告的嫌犯與敘利亞的IS聖戰士沒有關聯，而且IS也沒有在此案曝光後宣稱是他們所為。