她走不出老公癌逝　早餐盒滑出「最後一封情書」惹哭上萬網友

▲露西翻出家中老公留下的字條。（圖／翻攝自Lucy臉書）

國際中心／綜合報導

在人世間最痛苦又是最開心的莫過於人的生離死別。日前住在英國的露西(Lucy Kelsall)才剛經歷老公大衛(David)罹患咽喉癌過世，在心痛之下過著行屍走肉的生活。直到有一天，露西在吃早餐前從穀物片的盒子中倒出一張紙條，竟然是老公生前留給她的驚喜情書，露西將紙條放上網後，感動許多網友。

根據英國《太陽報》報導，大衛2014年被診斷出罹患咽喉癌，隨即就開始接受治療，但是仍在身體其他部位陸續發現出其他的腫塊，2016年他聲帶失去功能，再也無法開口說話，對於好客的大衛而言，是多麼沉重的打擊，於是他開始以寫紙條的方式傳達自己想說的話，並且將字條驚喜地放在不同地方，例如車上、衣櫃、抽屜。

不幸的是，病魔並沒有被露西和大為感動，癌細胞迅速的擴散到大衛的肺部，直到2017年12月，大衛也就離開。露西一開始完全無法接受丈夫離開的痛苦，接著在整理大衛的遺物時，陸續在其他地方找到不同的「愛的小紙條」。直到日前露西放空著準備吃早餐，從包裝盒中滑出一張紙條，上面熟悉的筆跡寫著，「我會永遠愛你。」這讓露西突然清醒了，「雖然大衛已經離開，但會用各種形式的方式陪伴著我。」

如今，露西已經搬家，雖然離開跟大衛曾經一起甜蜜過的地方，但對於過去絲毫完全沒有想太多，甚至開心的提到，「我還是不斷的期待，下一次我還能發現大衛留給我的字條。」