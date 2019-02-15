情人節送老婆「花圈」　網驚：這位仁兄還活著嗎？本人現身回應

▲有位丈夫在情人節送上花圈當作禮物。（圖／翻攝自爆料公社臉書粉絲專頁）

生活中心／綜合報導

昨（14）日是西洋情人節，能收到一束漂亮的花或是巧克力，真的很浪漫，但是如果收到的是喪禮出現的弔唁用品，你會作何感想呢？有網友在爆料公社PO出竟然有人將「花圈」當作是情人節禮物送給老婆，引起大家討論，紛紛替送「花」者擔心他的安危，好奇這位仁兄還活著嗎？

原來，這對夫妻都是生命禮儀業者，這名先生接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，其實這是去年的事了，在情人節那天剛好有出告別式，看到客戶親友送的花圈、花籃，就靈機一動，想說給老婆一個特別的驚喜，於是立刻請花店做好情人節花圈送到家。工作結束後，老婆回家看到花圈擺在門口，原本還在想是誰，走近一看才發現竟然是給自己的禮物，整個笑翻。

▲從事生命禮儀的丈夫，突發奇想，給老婆一個特別的驚喜。（圖／翻攝自萬和生命禮儀臉書）

這種大膽的情人節送禮方式，網友們不禁讚嘆這位先生的勇氣，並留言「他是想花圈上面換成自己的名字嗎」、「老婆的回禮可是兩座罐頭塔？」、「她老婆一定會拿菜刀砍他」等等，雖然老婆並沒有像網友說的那樣回擊，但老公也是得付出代價，他事後感嘆的說到「原本我還以爲就省下來了，結果花了更多錢請她吃飯……。」

▲這名先生PO出照片，表示自己「還活著」。（圖／翻攝自萬和生命禮儀臉書）

這次，去年的PO文又再次成為大家的話題，對於網友們所寫下「這位仁兄還好嗎？」、「不知道是不是7天後才能回家」、「明年的今天應該是能上香了」以及「他還活著嗎？」的留言，這位老公本人也貼出幫老婆拍照的畫面，並回覆「我還活的很好謝謝大家的關心！」